Azalea in de tuin: planten en verzorgen

Heb je buiten nog ergens een saaie hoek die wel wat kleur kan gebruiken? Dan is een sterke heester met rijkelijke bloei misschien wel iets voor jou. Een azalea in de tuin, bijvoorbeeld! Lees hier hoe je azalea’s plant en verzorgt.

Azalea in de tuin planten: ken je grond

Ontdek hier alles over hoe je een azalea in de tuin plant en verzorgt:

De beste bodem

Een azalea, lid van de rododendronfamilie, is net als een camelia een typische tuinplant die houdt van zure grond. Heb je dat niet, dan zal de plant hoogstwaarschijnlijk minder goed aanslaan in je tuin. Je kunt makkelijk zelf achterhalen wat voor soort grond je hebt door een kleine bodemanalyse uit te voeren.

Zo’n testkit kun je voor een klein prijsje aanschaffen in de meeste tuincentra of DIY-zaken. Hiermee meet je de pH-waarde van je tuingrond. Is die minder dan 7? Dan mag je ervan op aan dat azalea’s zullen floreren in je tuin! Zo niet, kun je je bodem verrijken om hem zuurder te maken.

Het perfecte plekje

Veel mensen denken dat de azalea een echte schaduwplant is, maar eigenlijk voelt hij zich het best in de halfschaduw of gefilterd zonlicht. Het belangrijkste is dat de grond niet te droog is.

De juiste plek gevonden?

Verwijder dan de azalea voorzichtig uit de pot en maak de wortels een beetje los.

dan de azalea voorzichtig uit de pot en maak de wortels een beetje los. Graaf een plantgat van ongeveer twee maal de grootte van de kluit. Je kunt eventueel de bodemstructuur verbeteren door compost toe te voegen om de zuurtegraad te verhogen en de drainage te verbeteren.

een plantgat van ongeveer twee maal de grootte van de kluit. Je kunt eventueel de bodemstructuur verbeteren door compost toe te voegen om de zuurtegraad te verhogen en de drainage te verbeteren. Plaats de kluit in het plantgat en vul het gat met aarde, zodat de bovenkant van de kluit gelijk ligt met het grondniveau .

de kluit in het plantgat en vul het gat met aarde, zodat de bovenkant van de kluit gelijk ligt met het . Druk de aarde voorzichtig aan rond de wortels en geef de plant water.

De plantperiode

De beste periode om een azalea te planten is eind september – oktober, dan hebben de wortels nog heel wat tijd om goed te aarden, maar ook in maart kun je nog prima een tuinazalea planten.

Azalea in de tuin verzorgen

Om de azalea goed te laten wortelen, moet je erop letten dat de grond de juiste hoeveelheid water krijgt. Geef daarom de eerste maanden water als de bovenste laag van de grond droog aanvoelt. Doe je dat niet, dan kan je azalea snel verzwakken en trekt hij ongewenste gasten als bladluizen aan.

krijgt. Geef daarom de eerste maanden water als de bovenste laag van de grond droog aanvoelt. Doe je dat niet, dan kan je azalea snel verzwakken en trekt hij aan. Geef je heester een extra kickstart, door een laag mulch rond de plant te leggen. Gebruik zure mulch zoals boomschors of dennennaalden. De laag houdt langer vocht vast, houdt onkruidgroei tegen en werkt als verkoelend of verwarmend dekentje bij grote temperatuurschommelingen.

rond de plant te leggen. Gebruik mulch zoals boomschors of dennennaalden. De laag houdt langer vocht vast, houdt onkruidgroei tegen en werkt als verkoelend of verwarmend dekentje bij grote temperatuurschommelingen. Azalea’s hoeven geen uitbundige snoei. Verwijder dode, zieke of kruisende takken en knip uitgebloeide bloemen af. Snoei eventueel bij na de bloei om de vorm te behouden en de groei te stimuleren.

Eens je azalea vertrokken is, word je jarenlang elke lente getrakteerd op een waar kleurenspektakel.

Soorten azalea’s

Op stam of in miniformaat, van wit over roze, rood en paars, van enkel- tot dubbelbloemig: er bestaan tientallen variëteiten azalea’s.

De Japanse azalea (Rhododendron obtusum) en de azalea mollis (Rhododendron mollis) zijn veruit de bekendste soorten voor in de tuin. Ze zijn dan ook uiterst geschikt voor ons Belgische weertje. Laat je inspireren!

Meer tips voor een kleurrijke tuin:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!