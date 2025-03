Wortels uit de moestuin: zaaien, oogsten en opeten

Kraakverse, zoete wortelen: heerlijk! Van zaaien over oogsten tot opeten: wij zetten even een aantal worteltips en -weetjes voor je op een rij.

Wortels zaaien doe je zo

Zomerwortels zaai je vanaf midden maart om drie maanden later te oogsten. Met wintersoorten begin je pas in mei. Ze moeten minstens 120 dagen groeien. De wintersoorten zijn groter en je kunt ze beter bewaren, maar ze zijn minder fijn van smaak.

Wortels zaai je ter plaatse. Bij verplanten breekt de penwortel en krijg je vertakte wortels. Probeer de zaadjes op 2 cm afstand te leggen. Dunnen kun je namelijk beter niet doen; je lokt er de wortelvlieg mee.

Tussen de rijtjes houd je 25 cm aan. Dek af met 0,5 cm aarde. Vind je het op afstand leggen van wortelzaadjes moeilijk, kies dan voor pillenzaad of zaadlint, waarin de zaadjes op afstand zijn vastgekleefd.

Getty Images

Babywortels verwennen

Wortels houden van zon én van losse grond. Mulch tussen de rijtjes is ideaal om onkruid weg te houden en voorkomt ‘groene’ kopjes. Giet tijdens droogteperiodes twee keer per week en voorkom zo doorschieten. Toch bloemen in de tuinwortels? Bijen zijn er blij mee en zelf kun je ze gebruiken als snijbloem.

Wortels oogsten doe je zo

Als ze pinkdik zijn, hebben wortels al een erg fijne smaak én een aangename beet. Wij vinden ze dan het allerlekkerst! Te dik barsten ze weleens open en krijgen ze een harde kern. Oogst steeds de dikste exemplaren.

Til ze uit de grond met een vork of spade. Druk daarna de grond weer aan rond de andere wortels, geef eventueel ook wat extra water.

Ronde wortels

Niet alle tuinwortels gaan voor een sigaarvorm. Variëteiten als Parijse markt, Burpees Short ’n’ Sweet en Romeo of Thumbelina groeien kogelrond als grote oranje radijzen en doen het dan ook perfect in een minder diepe bak of pot.

Wortelvlieg

Voorkom dat larfjes van de wortelvlieg pretbederver zijn. Zaai zo vroeg mogelijk en combineer je wortels met ui, prei en sterk geurende planten als rozemarijn en salie. Als het niet nodig is, dun de wortels dan niet uit en werk ook niet op andere manieren tussen de wortels. Het stuurt wortelgeur de lucht in. Helemaal goed is natuurlijk ook om je zaaiveldje te overdekken met insectengaas.

Getty Images

Oranjegekte

Oranje tuinwortels domineren de markt – met dank aan de Nederlanders. Oorspronkelijk waren er alleen maar witgele en donkergekleurde tuinwortels. Onze noorderburen wilden ‘oranjegekte’ om hulde te brengen aan het Huis van Oranje, dat de Spanjaarden uit hun land verjoeg. Het gebeurde allemaal in de zeventiende eeuw. Tegenwoordig wordt steeds vaker teruggegrepen naar de ‘moedersoorten’.

Uit: ‘Zakboek voor de hapklare moestuin – Voor balkon, terras of tuin’

4x genieten van kraakverse wortels

MEER MOESTUINTIPS:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!