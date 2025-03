Wadi: een leuke manier om het regenwater in je tuin te bufferen

Onze seizoenen worden steeds meer opgedeeld in 2 lange periodes van kurkdroog weer enerzijds en regen, regen, regen anderzijds. En dat is geen goed nieuws voor onze grond. Toch zijn er kleine, makkelijke manieren waarop ook jij het regenwater geleidelijker aan in je tuin kunt laten lopen. Zoals een wadi bijvoorbeeld.

Waarom regenwater bufferen?

Wanneer het te hard regent krijgt de grond niet de kans om al het water te absorberen. Met ‘dank aan’ de verharding en betonnering. Daardoor gaat al het kostbare water dat nodig is om het grondwater op peil te houden niet in de aarde maar rechtstreeks in de riool. De kans bestaat bovendien dat de riolering overstroomt en ons water vervuild.

Het droge weer wordt dus niet gecompenseerd door de kletsnatte periode. Dat is zonde. In de zomer staat daarom het grondwaterpeil al snel te laag wat rechtstreeks gevolgen heeft voor ons drinkwater maar ook voor onze tuin. Je begrijpt het al: zoet water wordt een kostbaar goedje.

Wil jij ook zoveel mogelijk regenwater op jouw lapje grond zien verdwijnen in plaats van in de riool? Dan kun je dus een wadi aanleggen.

Wat is een wadi?

Wadi klinkt als iets exotisch maar is eigenlijk de simpele afkorting van ‘waterafvoer door infiltratie’. Een wadi is een lager gelegen stukje in de tuin waar je de regenpijp in afkoppelt.

Je laat het water dus niet in de riool stromen, maar de tuin in via een gootje. In de natte periodes is een wadi een beetje als een moerasje of poel. In de drogere periodes is het enkel een iets vochtiger stukje grond.

Het water kan dankzij deze simpele techniek rustig in de grond wegzakken. Je maakt zelf een wadi door een stukje tuin af te graven. Dat hoeft niet heel diep en groot te zijn en vooral niet veel te kosten.

Onze groenexpert Laurence Machiels toont je in deze video hoe je snel zelf een mini-wadi maakt:

Maak zelf een wadi:

Beeld: Elke Blaensdorf via amersfoortrainproof.nl

Hoe bouw je een wadi op?

De provincie Vlaams-Brabant maakte ook een overzichtelijk filmpje over het maken en het nut van een wadi:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Even herhalen:

Graaf een ondiepe kuil in een lager gelegen deel van je tuin. Let erop dat het water van je huis wegstroomt door bijvoorbeeld een gootje aan te leggen vanaf de regenpijp tot aan de kom.

in een lager gelegen deel van je tuin. Let erop dat het water van je huis wegstroomt door bijvoorbeeld een gootje aan te leggen vanaf de regenpijp tot aan de kom. Beslis zelf hoe groot je wadi wordt. Een vierkante meter met zo’n 20 cm diepte kan al 200 liter regenwater bufferen.

je wadi wordt. Een vierkante meter met zo’n 20 cm diepte kan al 200 liter regenwater bufferen. Onderzoek je tuinbodem : een goed doorlaatbare zandbodem is de meest geschikte bodem. Bestaat je bodem uit klei of leem? Voorzie dan een grondlaag die je bekleedt met geotextiel en vul met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze laag zorgt ervoor dat opgevangen water traag infiltreert.

: een goed doorlaatbare zandbodem is de meest geschikte bodem. Bestaat je bodem uit klei of leem? Voorzie dan een grondlaag die je bekleedt met geotextiel en vul met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze laag zorgt ervoor dat opgevangen water traag infiltreert. Leg boven de grondlaag een laag teelaarde, aangevuld met compost . Deze laten het water goed door en planten groeien er rijkelijk in.

. Deze laten het water goed door en planten groeien er rijkelijk in. Kies dan voor planten die zowel van droog als nat houden. Of zaai gras of een wilde bloemenmengeling. Aan jou de keuze!

Je wadi is klaar!

Mooi stukje natuur

Het toffe aan een wadi in de tuin is dat je het dus vol kunt zetten met planten en bloemen. En het trekt ook heel wat diertjes aan.

Een wadi hoeft niet op te vallen, je kunt het perfect laten integreren met de rest van je tuin. Om de wadi niet te laten dichtslibben, ruim je zwerftuinafval en afgevallen bladeren zo’n twee keer per jaar op.

Enkele bloemen en planten om in je wadi te zetten:

Gewone smeerwortel trekken hommels aan.

trekken hommels aan. Grote kattenstaart zijn een lust voor veel bijensoorten en vlinders.

zijn een lust voor veel bijensoorten en vlinders. Koninginnekruid zijn eveneens een favoriet voor de bijtjes en vlinders.

zijn eveneens een favoriet voor de bijtjes en vlinders. Valeriaan ruikt heerlijk en schenkt mooie luchtige witte bloemen.

ruikt heerlijk en schenkt mooie luchtige witte bloemen. Watermunt verspreidt het hele jaar door een heerlijke frisse pepermuntgeur.

verspreidt het hele jaar door een heerlijke frisse pepermuntgeur. Lisdodde is een echte waterzuiveraar.

Een wadi, ook iets voor in jouw tuin?

Dit vind je vast ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!