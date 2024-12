Lias is ernstig ziek en volgt school via Bednet. Maar toch vond deze moedige kerel de kracht om dit jaar een liedje op te nemen én op te treden.

Marieke (38): “Lias lijdt aan een neuromusculaire aandoening die een grote impact heeft op zijn dagelijkse leven. Hij kan bijvoorbeeld niet naar school, hij volgt les via Bednet. Hij moet ook elke maand naar het ziekenhuis voor een infuus, om aan te sterken. Op zijn verjaardag vorig jaar vertelde Lias ons zijn grootste droom: een liedje schrijven over zijn ziekte en het in een muziekstudio opnemen. Zo zou hij andere zieke kindjes een hart onder de riem kunnen steken en misschien zelfs geld inzamelen.

Lias heeft al zo hard moeten vechten

Ik vond dat zo’n mooie droom dat wij samen aan de liedjestekst zijn begonnen. Het liedje heet ‘Vechten’ en Lias zingt heel mooi over wat hij meemaakt: ‘Ik moet hier maar blijven vechten, vechten, niemand die dit uit kan leggen…’ We hebben het liedje opgenomen, en we hebben er zelfs een clip bijgemaakt. Daarin wandelt Lias door de ziekenhuisgangen en komen er steeds meer mensen naast hem stappen, als symbool dat hij zijn strijd niet alleen moet voeren. De steun en liefde die Lias doorheen heel dit project heeft gevoeld, heeft hem zo goed gedaan!

Veel geld ingezameld

De volgende stap was geld inzamelen, en daarvoor hebben wij een benefiet georganiseerd: een sneukeltocht door Deinze, met als apotheose een optreden van Lias in de Brielpoort voor 600 mensen. Hij heeft daarmee 9000 euro ingezameld die hij verdeelt tussen Bednet en de pediatrie van het ziekenhuis van Deinze. Fantastisch toch! Het is zo mooi om te zien hoe open Lias is over zijn ziekte. Wij hebben als ouders alle emoties errond veel meer bij ons gehouden, maar híj wil ermee naar buiten komen. Zijn ultieme droom is dat een professional met het liedje aan de slag gaat. Wie weet kan er dan zelfs een tweede nummer komen?”

mama Marieke

Lias (9): “Ik had wel stress om mijn liedje te zingen voor meer dan 600 mensen, hoor. Het was wel heel tof dat er zoveel gejuich en applaus was. Ik vind zelf dat ‘Vechten’ een mooi liedje is geworden en hoop dat het hier niet stopt. Je kunt mij nog altijd helpen. Voor 5 euro kun je een mooi kaartje kopen met daarop een QR-code die naar het liedje leidt. Wie dat wil, kan een mailtje sturen naar muzieknootjesopstap@gmail.com. Ik hoop daar ook nog eens geld mee in te zamelen. En als ik heel groot mag dromen, dan wordt ‘Vechten’ bij heel veel mensen bekend zodat ze beter begrijpen hoe het is om met een ziekte te leven. Mensen zeggen dat ik goed zing, en ik heb wel veel interesse in muziek, maar eigenlijk is het ook de enige hobby die ik kán doen.”

