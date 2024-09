10 nieuwe ontdekkingen op de Veluwe

De natuur in magische herfstkleuren, lekkere restaurants en rustgevende logies in het groen. De Nederlandse Veluwe is gewoon geknipt voor een zalig weekendje weg! Maar wist je dat je er deze herfst een pak nieuwe ontdekkingen kunt doen?

1. Queens by Andy Warhol in Paleis Het Loo

In deze voormalige residentie van het Nederlandse koningshuis bewonder je prachtige tuinen en rijkelijke vertrekken, gedecoreerd met indrukwekkende spiegels, schilderijen en tafelservies. Op 12 oktober opent de Queens-expo, met 16 kleurrijke popart- zeefdrukken die Andy Warhol maakte van iconische koninginnen zoals Beatrix en Elizabeth II.

Andy Warhol, Reigning Queens in De Oranjes – Paleis Het Loo

2. Met (klein)kinderen naar Het Nationale Park De Hoge Veluwe

De gratis witte fietsen aan de ingang zijn hét handelsmerk van dit schitterende Nationale Park met heide en zandverstuivingen. Het Nationale Park biedt bovendien ook tal van mogelijkheden voor de kids zoals bijvoorbeeld de herfstspeurtocht waar ze op ontdekking gaan met een natuurgids. Daarnaast is een rondleiding door Jachthuis Sint Hubertus, het voormalige buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller, de moeite waard.

3. Slapen in het groen in Het Lorkenbos

Ook op de Veluwe bestaan er nog geheimplekken die weinig mensen kennen. In Otterlo aan de rand van Het Nationale Park De Hoge Veluwe vind je vakantieoord Het Lorkenbos. Huur een mooi huisje voorzien van alle comfort, en overnacht dan aan de rand van een prachtig heideveld. Zalig!

4. Glamping-only in Buitenplaats Beekhuizen

Toe aan een deugddoend weekendje in het groen? Buitenplaats Beekhuizen is een kleinschalig ‘glamping-only’ vakantiepark, waar je overnacht in een Lodgetent, Pod of Forest Cabin. Allemaal met privé-sanitair, én in het hart van de overweldigende natuur.

5. Luxelogeren in Boutique Hotel Beekhuizen

Wil je liever de luxe van een hotel, dan kun je terecht in deze unieke lodges en suites. De inrichting is persoonlijk en zéér stijlvol, maar toch is de natuur van Nationaal Park Veluwezoom alomtegenwoordig. Met een beetje geluk spot je zelfs een ree of een wild zwijn tijdens je verblijf.

6. Wild op het menu in Hotel de Sterrenberg

Dit adults only-luxehotel in Otterlo is de trotse winaar van de Dutch Hotel Award. Je geniet er van absolute rust, en tijdens een drie- of vierdaags arrangement van de onweerstaanbare mix van natuur, wellness en gastronomische hoogstandjes. Vanaf oktober start het wildseizoen op de Veluwe!

7. Kunst + natuur in het Kröller-Müller Museum

In het Kröller-Müller Museum sta je oog in oog met de mooiste Vincent van Goghcollectie ter wereld en geniet je van topstukken van moderne meesters. Het meest intens voel je de wisselwerking tussen kunst en natuur in de reusachtige beeldentuin, één van de grootste van Europa. Deze herfst brengt kunstenaar Vincent Dams tijdens een expo zijn zelfverzonnen filmmaker Enzo Diga tot leven, met schilderijen, posters en filmsets.

8. De Werelt

Vanuit De Werelt, in het hart van de Veluwse natuur, wandel je zó het bos in. Voor de gasten staan ook huurfietsen, steps, mountainbikes en elektrische scooters klaar om de bosrijke omgeving te verkennen. Na een actieve dag daarna duik je de wellness in en geniet je ‘s avonds van de heerlijkste lokale gerechten.

9. Kom tot rust in Park Berkenrhode

Nood aan stilte, en enkel het gefluit van vogeltjes in je oren? De luxueuze vakantiewoningen van Park Berkenrhode liggen verscholen in de bossen. Je komt ook gegarandeerd tot rust in de sauna, hottub of jacuzzi bij je huisje. Helemaal alleen voor jou en je gasten!

10. Afternoon Tea op Kasteel Engelenburg

Rij de oprijlaan van dit statige kasteel met golfbaan op, en je wéét gewoon dat in dit majestueuze hotel-restaurant een topkeuken met pure smaken wacht. Uniek is de Afternoon Tea, waarbij je als een echte gentleman of lady geniet van een high tea-ceremonie compleet met scones en clotted cream.

