Anke Buckinx: “Het is niet erg om fouten te maken. Dan begin je gewoon opnieuw”

Wanneer JOE-presentatrice Anke Buckinx niet op je radio te horen is, geniet ze thuis van tijd met haar dochter Lou en zoon Max. Samen creatief bezig zijn is volgens haar dé manier om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Volgens onderzoek van de LEGO® Groep hebben vooral meisjes daar nood aan. Een gesprek over samen spelen en nooit volwassen worden.

Perfectie bestaat niet

Wist je dat 72% van de kinderen last heeft van faalangst en dat het streven naar perfectie vooral bij meisjes het creatieve zelfvertrouwen verstikt? Dat blijkt uit onderzoek van de LEGO Groep in 36 landen, waaronder België. De nieuwe campagne, die Play Unstoppable heet, wil het gesprek over perfectionisme veranderen en meer meisjes inspireren om hun creatieve zelfvertrouwen de vrije loop te laten. Een missie die radiopresentatrice Anke Buckinx (44) alvast ten volle ondersteunt.

“Of ik zelf creatief ben? Met mijn hoofd wel, met mijn handen niet,” vertelt Buckinx eerlijk, “Ik speelde vroeger toneeltjes, maar tekenen kon ik écht niet. Mijn tekenskills zijn nog steeds die van een tweejarige. Mijn kinderen zijn daarentegen super getalenteerd. Dat hebben ze van hun vader (lacht). Die kan zo goed tekenen dat ik hem er soms van verdenk stiekem te calqueren. Onlangs vroeg mijn zoon me: ‘Mama, teken eens een cheetah.’ Wat ik dan uit mijn hoed tover, lijkt in het beste geval op een worsthondje.”

Het ene kind is het andere niet

“Mijn kinderen hebben elk een andere persoonlijkheid en dat vertaalt zich ook naar hun creativiteit. Dochter Lou is negen en wil graag mooie dingen maken. Zij doet graag aan diamond painting. Zoon Max is vijf en creëert hele werelden. Hij tekent, speelt en bouwt verhalen. Momenteel is hij helemaal into dieren dus lag onze woonkamer er de voorbije maanden bij als Pairi Daiza (lacht). Van houten blokken maakt hij kooien en Tupperware-dozen doen dienst als ijsblokken voor de pinguïns.

Ik wil mijn kinderen niets opleggen, maar vind het tof dat Max ook om nagellak vraagt – in Spider-Man-kleuren weliswaar – en dat Lou een tomboy is die ook graag buitenspeelt. Wel merk ik dat mijn dochter perfectionistischer is. Zelf ben ik ook zo. Knutselen geeft mij stress omdat ik bang ben dat het op niks zal trekken. Daarom ben ik zo’n fan van LEGO sets. Je kan het boekje volgen zoals mijn dochter en ik, of je kan helemaal van nul beginnen bouwen zoals mijn zoon. En het is niet erg dat je fouten maakt. Dan begin je gewoon opnieuw.”

Bouwen aan zelfvertrouwen

“Je hebt volwassenen die rustig worden van kleuren. Wel, voor mij heeft met LEGO stenen bouwen dat effect. Ik kan er samen met mijn kinderen uren mee bezig zijn. Onlangs had mijn dochter haar vriendinnen uitgenodigd en hebben ze een hele middag bloemen uit LEGO stenen gemaakt. Eén meisje, dat doorgaans erg onzeker is, bleek dat het allerbeste te kunnen. ’s Avonds belde haar mama om me te bedanken. Haar dochters zelfvertrouwen had een enorme boost gekregen. Geweldig toch?”

