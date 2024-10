Boost je mood bij Basic-Fit

Van sporten word je gezonder en gelukkiger, da’s bewezen. Bewegen heeft effect op je body én mind: je wordt niet alleen beloond met een betere conditie, maar ook met meer concentratie, meer energie, een beter slaapritme… Uit die luie zetel komen en gaan sporten, da’s het beste wat je kan doen op een baaldag om uit die dip te komen. Nog slimmer is het om dat te doen met een goede begeleiding, bijvoorbeeld bij Basic-Fit: zo zie je echt resultaat, blijf je gemotiveerd en wordt inspanning pure ontspanning!

Mama Tine (47, innovatiemanager aan de KULeuven) en dochter Michelle (15) beklommen deze zomer samen de Ben Nevis in Schotland. Sporten? Dat doen ze allebei graag. Omdat het goed voelt: je stevig inspannen, da’s echt ontspannen voor hen allebei.

Tine: “Sowieso sporten we hier in huis veel. Zeker Michelle, onze jongste. Ze is een echte doorzetter. Het is de eerste keer dat we zo’n sportieve vakantie– eerst vijf dagen de West Highland Way stappen en dan de Ben Nevis beklimmen – deden met ons tweetjes.” Wat vond Michelle ervan? “Ik sport zelf heel graag, mijn vrienden ook. Als mama gaat joggen, loop ik soms mee. En nu samen zo’n avontuur, dat was keitof.” Tine: “We hebben ons goed voorbereid, want het was best pittig: soms 35 km stappen op een dag met zo’n zware rugzak… Dan moet je fitnessen, trainen op kracht en uithouding. Goede begeleiding is dan echt wel nodig. Je stevig inspannen in de fitness? Da’s geen straf voor ons. Zodra je een beetje een basisconditie hebt, werkt het juist heel ontspannend. Met een drukke job en drie tieners in huis kan het soms behoorlijk stressy worden. Op zo’n momenten doet het zo’n deugd om te sporten. Daarna voel je je echt relaxed. Sport heb je nodig voor een goeie balans in je leven, fysiek en mentaal, daar ben ik van overtuigd.”

Daarom is fitness goed voor je!

Of het nu is om samen te gaan klimmen zoals Tine en Michelle, om op wintersport te gaan of om je conditie op peil te krijgen: een doel helpt je om resultaat te halen, zegt Tatiana Verbruggen, National Partner Manager bij Basic-Fit en gecertificeerd Personal Trainer. “Met een concreet doel kan je ergens naartoe werken. Dat moet natuurlijk wel haalbaar zijn. En daar komt een goede coaching bij kijken: bij Basic-Fit begeleiden we je om te sporten op een manier die jou helpt dat doel te halen. Met een app, een trainingsschema, persoonlijke begeleiding? We zoeken samen wat het beste werkt voor jou. Stap voor stap, zodat je niet gedemotiveerd raakt… Resultaat zien en telkens beloond worden voor je inspanningen geeft je kracht om de beste versie van jezelf te worden. Zo krijg je na het sporten het gevoel dat je de wereld aankan. Je werkt aan jezelf en dat heeft niet alleen een fysiek resultaat, nee: het heeft ook een effect op je mentale welzijn. Dat heeft te maken met hormonale balans: als je sport, maak je endorfines of feel good-hormonen aan. Samen fitnessen met je dochter of een goede vriendin is een goed idee: je houdt elkaar in de regelmaat – da’s belangrijk als je iets wil opbouwen – en moedigt elkaar aan. Dat voelt goed. Zo goed dat je het niet meer wil missen!”

