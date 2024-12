Dag & Bedankt: Zo creëer jij het interieur van de muziek-/logeerkamer (of mancave) in Sleidinge

IKEA en ‘Dag & Bedankt’ bundelen de krachten voor dé meest verrassende make-overs! In dit nieuwe interieurprogramma geven nestverlaters hun kamer samen met professionals een indrukwekkende upgrade om hun ouders te bedanken. Het laatst onthulde interieur bevindt zich in Sleidinge.

‘Dag & Bedankt’ is een splinternieuw interieurprogramma dat elke dag te zien is bij VTM en ook op VTM GO. Het geheime ingrediënt? IKEA! Al jaren biedt IKEA een perfecte mix van stijl, comfort en betaalbaarheid met een uitgebreid assortiment meubels en woonaccessoires. Wil jij net zo onder de indruk zijn van je eigen nieuwe interieur als de deelnemers uit Sleidinge? Scrol verder om te ontdekken welke items de interieurarchitect selecteerde om een mancave en muziek-/logeerkamer in één te creëren. Want met een beetje creativiteit is alles mogelijk!

Shop hier alle meubels en accessoires van IKEA die gebruikt werden in Sleidinge.

Sleidinge: Muziekkamer en mancave in één

Een saaie, ongebruikte kamer ondergaat in Sleidinge een werkelijk spectaculaire transformatie. De ultieme mancave slash logeerkamer werd er voor onze ogen geboren op televisie. De diepblauwe verfkleur in combinatie met de comfortabele zitplaatsen, zoals de bruine LANDSKRONA-driezitsbank en de luxe ALEFJÄLL-bureaustoel, brengen in combinatie met de warme EVEDAL-tafellamp en unieke NYMÅNE plafondlampen gezelligheid in de ruimte. Entertainment en fun zijn verzekerd met een high-end geluidssysteem, een speels neonkunstwerk aan de muur en een dartbord om je helemaal op uit te leven.

En werd er ook aan de gasten gedacht? Een stijlvolle slaapbank biedt comfort aan iedere gelukzak die een nachtje in de logeerkamer doorbrengt, en dat zónder afbreuk te doen aan de coole vibe van de kamer. Voeg persoonlijke accenten toe, zoals een vinylcollectie of indrukwekkende wijnbar, en je hebt een ruimte die zowel stoer als functioneel en gezellig is.

Ons favoriete accent? Zet enkele vierkante KUBUS-kastjes en vul ze met leuke souvenirs en accessoires voor een persoonlijke toets. Wat dacht je ervan je favoriet boek erin te zetten zodat ook je gasten het kunnen verslinden? Het is duidelijk, voor slimme oplossingen moet je bij IKEA zijn.

Benieuwd naar alle make-overs? Kijk elke donderdag naar ‘Dag & Bedankt’ bij VTM en VTM GO en laat je inspireren!