Een sprookjesachtig weekend weg naar de Efteling

Dromen jullie weleens luidop van een weekendje weg met het hele gezin? Wij hebben een betoverend idee! Boek nu alvast een sprookjesachtig weekendje naar de Efteling mét korting en geniet dit najaar of komend voorjaar met volle teugen. Want in de Efteling heeft echt iedereen het naar z’n zin.

Een kleine break in het drukke najaar of voorjaar zorgt ervoor dat jullie met het hele gezin van elkaar kunnen genieten, en dankzij de mooie kortingen die Efteling momenteel geeft op haar vele accommodaties, kunnen jullie nu al wegdromen… Laat je overtuigen en geniet binnenkort van een sprookjesachtig weekendje weg met het hele gezin, familie of vrienden!

Spannende attracties

De Efteling is niet voor niets hét favoriete pretpark bij uitstek voor velen. Er zijn attracties voor jong en oud. Beleef – als jullie ’t aandurven – de rit van jullie leven in de Python, stort de diepte in met Baron 1898 en ga vanaf 31 oktober griezelen in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre… En als jullie even een rustmomentje willen, zijn jullie bij de vertellende Sprookjesboom aan het juiste adres. Luister er naar de mooie verhalen en droom samen weg.

De mooiste periode

De Efteling opent echt élke dag van het jaar haar feeërieke poort om je te laten meegenieten van de Wereld vol Wonderen. Onze favoriete periode? De schoonheid van het park bereikt ongekende hoogtepunten in het licht van het najaar. De vallende bladeren in de herfst en de eerste neerdwarrelende sneeuwvlokken in de winter hullen het park in haar wondermooiste jas.

Half uur extra sprookjestijd

En om zeker te zijn dat jullie van álle sprookjesachtige attracties zullen kunnen genieten tijdens jullie verblijf, krijgt wie overnacht in de Efteling vroeger toegang tot het park, wat betekent dat jullie een halfuur eerder dan alle andere bezoekers in het park mogen voor wat extra verwondering. Zo halen jullie echt álles uit jullie verblijf en kunnen jullie volledig opgaan in de sprookjesachtige sfeer.

De fantastische accommodaties

Wie ook ’s nachts wil dromen over de wonderbaarlijke wereld van de Efteling, kan uit heel wat sprookjesachtige accommodaties kiezen:

1. Efteling Hotel

Het Efteling Hotel ligt naast het park en biedt luxe kamers en suites in sprookjesthema. De kamers zijn als wondermooie verhalenboekjes waarin je je nestelt. Strijk neer in een van de betoverende themasuites zoals de Doornroosje-, Hans en Grietje- of Fata Morgana-suite en ontmoet en begroet er je favoriete Efteling-bewoners of Pardoes de Tovernar. Ontbijten doen jullie er in een haast koninklijke eetzaal, waar de geur van versgebakken broodjes en warme chocolademelk jullie ’s morgens zullen verwelkomen.

2. Vakantiepark Efteling Bosrijk

Naast het hotel telt de Efteling ook twee vakantieparken. Daar slaap je midden in de natuur tussen de bomen, aan het water of in de duinen. Vakantiepark Efteling Bosrijk ligt op loopafstand van het park en biedt sprookjesachtige vakantiewoningen en appartementen, gelegen in een bosrijke omgeving. De accommodaties zijn ruim en geschikt voor grotere gezinnen en van zodra je over de drempel stapt, zal je je in een wondermooi sprookje wanen. Dankzij het Badhuys, een overdekt zwembad met baby- en peuterbad, de recreatieplas en de verschillende restaurants, zullen jullie helemaal niets tekortkomen. Leuk weetje: het zandkasteel van Klaas Vaak ligt in het midden van de vijver van vakantiepark Bosrijk.

3. Vakantiepark Efteling Loonsche Land

Dit vakantiepark biedt unieke slaapplekken zoals boomhutten, huisjes aan het water en hotelkamers in sprookjesthema die de fantasie op hol zullen doen slaan. Het wondermooie Efteling Loonsche Land is iets verder gelegen en biedt een natuurlijke omgeving en rust. De accommodaties zijn knus en avontuurlijk, perfect voor gezinnen die van de natuur houden. Kinderen kunnen er hutten bouwen met de vele takken, beestjes zoeken of verstoppertje spelen achter bomen.

