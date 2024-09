« Ik was kwaad op mijn kanker, maar ik voelde ook veel liefde »

Kim kreeg op haar 43ste na een routinecontrole te horen dat ze borstkanker had. In de fleur van haar leven, in de ban van haar gezin en haar job. “Als er nu iets was wat er niet in mijn planning paste, dan was het wel kanker. Daar had ik écht geen tijd voor!”

Joepie ik heb nog haar!

Kim had een echte haat-liefdeverhouding met kanker. Ze haatte het omdat het zoveel kapotmaakt en je leven tijdelijk overneemt. Tegelijkertijd voelde ze een sterke vechtlust. “Ik heb een ‘can do’-mentaliteit en dacht meteen: dit ga ik overwinnen, net zoals mijn moeder dat 8 jaar geleden deed.” Na een operatie en nabehandeling was Kim opgelucht toen ze hoorde dat ze geen chemotherapie nodig had. “Het eerste wat door me heen ging, was dat ik mijn haar niet zou verliezen. Zo kon niemand zien dat ik ziek was.”

Kim praatte er niet met iedereen over en nam haar kapster Jeanine als een van de eersten in vertrouwen. Ze begrijpt hoe belangrijk een kapper kan zijn als vertrouwenspersoon, maar ook hoe goed een kappersbezoek kan doen. “Zelfs in de zwaarste periodes zorgde mijn kapster voor een feelgood moment. Ik genoot er altijd van en liep vrolijker de deur uit.” Kim is dan ook blij dat er in oktober een actie zoals coupe merci bij de kapper is.

Kijk hier naar het verhaal van Kim:

Doneer mee!

Kim, zelf biomedicus, begrijpt als geen ander het belang van onderzoek en de noodzaak van financiële steun. Volgens haar zou iedereen moeten bijdragen aan kankeronderzoek. “Dankzij onderzoek leren we steeds meer over de ziekte en de behandelingsmogelijkheden, waardoor patiënten en hun families beter geïnformeerd kunnen worden.”

“Zonder geld geen onderzoek… dus doneren maar!”

Kim spreekt uit ervaring; toen bij haar de diagnose ‘kanker’ viel, had ook haar familie veel vragen. Ze benadrukt hoe belangrijk het is om inzicht te krijgen in de verschillende behandelopties en de langetermijngevolgen. Voor Kim is het duidelijk: meer onderzoek vereist meer geld. Daarom steunt ze initiatieven zoals coupe merci vol overtuiging: “Ik kan alleen maar iedereen aansporen om bij te dragen. Vroeg of laat zal iedereen daar dankbaar voor zijn.”

Steun kankeronderzoek bij je kappersbezoek



Coupe merci van Stichting tegen Kanker loopt de hele maand oktober bij een kapper in jouw buurt!



Tijdens je kappersbeurt kun je een extra donatie doen die direct naar Stichting tegen Kanker gaat. Doneren is simpel: scan de QR-code bij je kapper en kies het bedrag dat je wilt geven. Zo draag ook jij bij aan de strijd tegen kanker!



Wil je nu meteen doneren? Dat kan via deze link. Alvast hartelijk dank, elke euro telt!

Stichting tegen Kanker

Stichting tegen Kanker is een onafhankelijke nationale organisatie die al 100 jaar een vooraanstaande rol speelt in de kankerbestrijding in België. Naast preventie en screening ondersteunen ze ook mensen met kanker en hun naasten. Hun voornaamste missie is financiering van het kankeronderzoek.