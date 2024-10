Luistertip: de eerlijke podcast over borstkanker met Evy Gruyaert

Samen met C&A

1 op 9 vrouwen in ons land krijgt te maken met borstkanker en elk jaar verliezen meer dan 2.000 Belgische vrouwen hun strijd tegen de ziekte. Onthutsende cijfers die duidelijk maken dat meer bewustwording nog steeds nodig is. Modeketen C&A wil zijn steentje bijdragen en lanceert daarom de podcast ‘Samen sterker tegen borstkanker’ met Evy Gruyaert.

Samen sterker

Wie te kampen krijgt met borstkanker, staat nooit alleen. Stronger together, dat is niet alleen de slogan van C&A, maar ook de boodschap die het modemerk wil helpen verspreiden tijdens deze borstkankermaand. In vier podcastafleveringen spreekt Evy Gruyaert met ervaringsdeskundigen en experts. Ze benadrukt het belang van zelfonderzoek, verzamelt tips & tricks en gaat op zoek naar lichtpuntjes die hoop kunnen bieden na een borstkankerdiagnose. Delen hun verhaal met Evy: musicalactrice Ann Van den Broeck, Nieuwsblad-hoofdredactrice Liesbeth van Impe, content creator Ruth Van Soom en ondernemer Dorien Camps.

Dorien is de drijvende kracht achter Bossy, een onlinemagazine en platform voor ondernemende vrouwen. Ze is mama van drie en kreeg in 2023 de diagnose borstkanker als jonge dertiger. Haar ontroerende verhaal ontdek je in aflevering 1.

In aflevering 2 verwelkomt Evy Ruth van Soom, medeoprichter van het modeplatform Enfnts Terribles, Ruth kreeg haar diagnose in 2021, toen ze 35 was. Daarnaast is ook styliste Lien Degol te gast. Zij deelt haar tips & tricks om je zowel voor als na de diagnose beter in je vel te voelen.

Liesbeth Van Impe, hoofdredactrice van het Nieuwsblad, kreeg niet één, maar twee keer de gevreesde borstkankerdiagnose. Zij deelt haar ervaringen vol openheid in aflevering 3. Evy ontvangt ook dokter Tessa Van Oostveldt, gynaecoloog in Maria Middelares Gent, een van de erkende borstklinieken in ons land.

In aflevering 4, tenslotte, staat actrice Ann Van den Broeck centraal. Twee maanden voor de start van de musical ‘Mamma Mia!’, waarin ze de hoofdrol zou vertolken, ontdekte Ann een knobbeltje in haar borst. Begin 2024, iets meer dan twee jaar na haar diagnose, gaat ze weer kankervrij door het leven.

Samen stijlvol

Naast de podcast met Evy Gruyaert lanceert C&A nog verschillende andere initiatieven in ons land die de strijd tegen borstkanker ondersteunen, dan wel trachten te verlichten. Sven Verresen, Brand & Fashion PR manager bij C&A, vertelt: “Samen met styliste Lien Degol organiseren we verschillende Intimate Styling Sessions in onze winkels. Tijdens deze sessies ontvangen we kleine groepjes (ex-)borstkankerpatienten na sluitingstijd voor persoonlijk stijladvies, toegespitst op ieders persoonlijke situatie. Het is de bedoeling om even geen kankerpatiënt te zijn en van een fijne ongedwongen avond te genieten.” Behalve stijltips krijgen de gasten ook make-upadvies bij een hapje en een drankje. Voor wie interesse heeft: er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de stylingsessie bij C&A in Gent. Houd de Instagram van Lien Degol in de gaten voor meer informatie.

Lien Degol

Wie zelf met borstkanker te kampen heeft en op zoek is naar een geschikte beha na een borstamputatie kan daarvoor ook bij C&A terecht. Het modemerk voegt opnieuw een post-mastectomiebeha toe aan het online-aanbod. “Als moderetailer voor de hele familie willen wij dit soort ondersteunende producten laagdrempelig en betaalbaar maken. Daarnaast hopen we met een speciale webpagina omtrent borstkanker bij te dragen aan het sensibiliseren rond zelfonderzoek en het creëren van een netwerk van bondgenoten,” aldus Verresen. Meer over deze thema’s en de Borstkanker Care Collectie van C&A lees je hier.

Lotgenoten weten dat het doorstaan van kanker een diep persoonlijke ervaring is die soms gepaard gaat met gevoelens van eenzaamheid en isolement. Daarom is het van groot belang om te blijven praten en luisteren. Een podcast en bewustmakingscampagne die bijdragen aan de conversatie zijn meer dan welkom.

Alle afleveringen van de podcast ‘Samen sterker tegen borstkanker’ met Evy Gruyaert vind je hier.