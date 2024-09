Bye bye kledingstoel: dit zijn de alternatieven

De meesten onder ons kennen ‘m wel, de mooie stoel in de slaapkamer waar gedragen kleren op belanden. De stoel is niet langer de eyecatcher van de ruimte en dat is jammer. Gelukkig bestaan er heel wat alternatieven voor de typische kledingstoel.

Alternatieven voor de kledingstoel

De kledingladder of het kledingrek

Je gedragen kleren simpelweg op een stoel gooien komt niet echt ordelijk over. Je kiest beter voor een kledingladder of een kledingrek. Hierop kun je makkelijk al je kledingstukken op een overzichtelijke manier kwijt. Hang je spullen over de spijlen van de ladder of gebruik ze als kledingroede om je kapstok aan te hangen.

Heb je meer ruimte nodig, dan is een kledingrek een goed idee. Kies er eentje met een of meerdere leggers zodat je ook schoenen en accessoires kwijt kunt. Het neemt misschien net iets meer plaats in dan de traditionele kledingstoel, maar je kleding blijft kreukvrij én zo’n rek staat mooi in je slaapkamer.

Haakjes aan de muur

Heb je niet veel ruimte in je slaapkamer, dan gebruik je best je muren om je kleren op te hangen. Enkele simpele haakjes of een kapstok of rek voorzien van haken is ideaal voor je gedragen kleren. Je weet wel, zo eentje dat je ook in je hal zou hangen, liefst nog met een plankje erboven om je accessoires op te zetten.

Inspiratie uit de natuur

Hou je van natuurlijke materialen in je slaapkamer, dan is een zelfgemaakt kledingrek van een houten tak hét alternatief voor je kledingstoel. De volgende keer dat je in het bos gaat wandelen ga je op zoek naar een prachtexemplaar. Een beetje opschuren en ophangen met stevige touwen. Prachtig!

Een dressboy

Ken je dat nog, een dressboy? Dat is een kledingstandaard die speciaal ontworpen werd om onder meer overhemden, broeken en jasjes kreukvrij op te hangen. Ga jij voor de klassieke variant of mag het wat moderner?

Een kledingstoel zonder zit

Wil je toch graag de kledingstoel behouden, maar in een andere vorm? Met deze hack maak je van een traditionele houten stoel een mooie kledingopberger die niet veel plaats inneemt. Leuk, toch?

