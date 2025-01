Zelf ruitenwisservloeistof maken: zo doe je dat!

Heel vervelend, je ruitenwisservloeistof die plots op is. Je zou natuurlijk naar het dichtstbijzijnde tankstation kunnen rijden, of je kunt zelf ruitenwisservloeistof maken. Milieuvriendelijk nog wel, zonder chemische stoffen.

Een vuile autoruit is onveilig

Een vuile autoruit is niet enkel vervelend, maar bovendien ook erg onveilig. Het is dus belangrijk om steeds voldoende ruitenwisservloeistof in je tank te hebben zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je zult merken dat er verschillende soorten ruitenwisservloeistof verkrijgbaar zijn in de handel. De versie voor de winter is in de meeste gevallen blauw van kleur en bevat antivries. De versie voor de zomer legt de focus vaak op het verwijderen van insectenresten en ander vuil.

Deze reguliere flessen die je in de winkel of tankstation vindt werken prima, maar bevatten vaak ethanol dat, zeker in de zomer, overbodig is. Dat kan beter! Zeker als je bedenkt dat ethanol giftig is. Wist je dat je makkelijk zelf ruitenwisservloeistof kunt maken? Je weet wat erin zit en het is bovendien een stuk vriendelijker voor het milieu en je portemonnee.

Zelf ruitenwisservloeistof maken

Wat heb je nodig?

Voor 3 liter ruitenwisservloeistof:

2 liter water gedestilleerd water

enkele druppels milieuvriendelijk afwasmiddel*

enkele druppels etherische olie voor een heerlijke geur

*je kunt het afwasmiddel ook vervangen door een milieuvriendelijke glasreiniger. Kies dan voor een verhouding van 1 op 16. In dat geval heb je 125 ml glasreiniger nodig en 2 liter water.

Wat doe je in de winter?

De ruitenwisservloeistof van hierboven maakt je autoruiten perfect schoon in de zomer, maar in de winter heb je er eentje nodig die niet kan bevriezen. Daarom wordt er meestal ethanol aan toegevoegd. Je kunt dus bij erg koude temperaturen beter een reguliere antivries ruitenwisservloeistof aanschaffen. Wil je toch liever zelfgemaakte wisservloeistof gebruiken, ook als het vriest, dan kun je er zelf spiritus aan toevoegen.

