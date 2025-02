5 tips om cementsluier te verwijderen

Een dof, wit laagje op je pas gevoegde tegels? De kans is groot dat het om cementsluier gaat. Wij geven je graag enkele tips om je wand of vloer weer schoon te krijgen.

Wat is cementsluier?

Cementsluier is die herkenbare witte waas die achterblijft op je tegels nadat je ze hebt gevoegd. Het gaat om een mengeling van cement- en kalkresten die opgedroogd zijn.

Als je tegels hebt geplaatst op je vloer of wand, dan vul je de naden ertussen op met een speciaal voegsel of vulmiddel dat onder meer cement bevat. Als je tijdens het voegen het overtollig voegsel niet grondig verwijdert met een vochtige spons, dan kan het zijn dat er cementdeeltjes op je tegels achterblijven. Drogen die deeltjes op, dan krijg je de typische witte waas die we cementsluier noemen. Deze is helaas achteraf moeilijk te verwijderen.

Cementsluier verwijderen van tegels

Je ziet cementsluier vaker op poreuze tegels omdat die de cementdeeltjes makkelijker opnemen. Op gladde tegels komt het minder vaak voor en is het doorgaans ook eenvoudiger te verwijderen. Enkele tips!

1. Meteen aan de slag!

Een algemene regel: wacht niet te lang na het voegen van je tegels met het schoonmaken. Hoe langer de cementsluier op de tegels achterblijft, hoe moeilijker het wordt. Afhankelijk van het soort tegel en de mate van de aanwezigheid van de witte waas, kun je verschillende manieren proberen om de cementsluier te verwijderen.

2. Gewoon water

Niet meteen het krachtigste, maar altijd het proberen waard. Neem een kommetje lauwwarm water en een sponsje en probeer de resten weg te vegen. Werk zo nauwkeurig mogelijk, je wilt immers dat de voegen intact blijven. Vervang je water regelmatig, zo ben je zeker dat je niet gewoon de lijm- of cementresten verder uitsmeert.

3. Mengsel van water en azijn

Lukt het niet met water alleen, dan kun je azijn toevoegen. Ga voor één deel water en één deel azijn. Breng het mengsel aan op de tegels en laat het even inwerken, voor je de cementsluier wegschrobt. Goed naspoelen met proper water.

Opgelet! Probeer dit steeds uit op een niet-gebruikte tegel. Azijn is immers erg zuur en kan bepaalde soorten natuursteen (zoals bijvoorbeeld marmer, arduin en zandsteen) aantasten.

4. Schuren

Bleek azijn ook niet de oplossing, dan kun je voorzichtig proberen de sluier weg te schuren. Je kunt hiervoor schuurpapier gebruiken of een krabbertje, maar let op dat je je tegels niet beschadigt!

5. Cementsluierverwijderaar

Tot slot de meest ingrijpende, maar vaak ook de meest efficiënte manier om cementsluier te verwijderen: een speciale cementsluierverwijderaar. Deze is verkrijgbaar in de doe-het-zelfzaak of een tegelhandel. Laat je goed informeren, want er bestaan verschillende soorten afhankelijk van de gebruikte tegelsoort.

Deze middeltjes zijn meestal erg geconcentreerd en moet je verdunnen met water voor je ermee aan de slag gaat. Lees de instructies nauwkeurig en bescherm jezelf met een veiligheidsbril en handschoenen.

Bronnen: klium.com, hubo.nl, hg.eu

Meer lezen over je vloer:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!