Elektrische auto’s en bijbehorende laadpalen: je ziet ze meer en meer in het straatbeeld opduiken. Toch hebben elektrische wagens nog steeds een – terechte – dure reputatie. Wat is nu, afgezien van de wagen zelf, eigenlijk goedkoper: tanken of opladen? Wij vroegen het aan de expert.

Wat is goedkoper: tanken of opladen?

Een vraag die zeer moeilijk te beantwoorden is, vertelt Laura Clays van Testaankoop. “Over het algemeen is tanken duurder, maar de kost van opladen hangt van zoveel factoren af. Heb je thuis een laadpaal, en zonnepanelen? En kun je opladen op de momenten dat de zon schijnt? Dan is opladen de goedkoopste optie. Want als je de investeringen voor de zonnepanelen, laadpaal en elektrische auto buiten beschouwing laat, is opladen in principe gratis.”

“Elektrische auto’s zijn, net door hun grote kostenplaatje, in de overgrote meerderheid van de gevallen bedrijfsauto’s, en vaak krijg je daar een laadkaart bij. Sommige werkgevers koppelen wel beperkingen aan het aantal keren dat er mag worden snelgeladen, maar over het algemeen betaalt het bedrijf de laadkosten.”

Snel laden vs. traag laden

Natuurlijk heeft niet iedereen een laadkaart. “Heb je thuis geen eigen laadpaal, dan is er een groot verschil tussen traag laden aan een laadpaal en supersnel laden aan publieke laadstations langs de autostrade, bijvoorbeeld van Fastned”, legt Laura Clays van Testaankoop uit.

“Snelladen kost je toch algauw 70 cent per kWh, terwijl je bij een laadpaal thuis gewoon de prijs betaalt die op de tariefkaart van je leverancier staat. Nu liggen die prijzen rond de 25 cent per kWh. Gemiddeld verbruik je per 100 kilometer zo’n 20 kWh, al varieert de capaciteit van een batterij zeer sterk: van 40 kWh bij kleine stadswagens tot wel 100 kWh bij de grotere wagens (met extra rijbereik). Met dat in het achterhoofd, betaal je voor 100 kilometer gemiddeld tussen de 5 euro (thuisladen) en 14 euro (snel laden).”

“Lang niet iedereen heeft de mogelijkheid om thuis een laadpaal of zonnepanelen te installeren, dat spreekt voor zich”, vervolgt Clays. “Wil je toch goedkoper opladen, dan is je enige optie goed op voorhand plannen, zodat je traag kunt opladen. Bijvoorbeeld op je werkplek, als dat kan. Maar als je op weg bent naar het zuiden van Frankrijk is dat niet echt een optie, bijzonder weinig mensen plannen tijdens een lange autorit een pauze van zes uur.”

De aankoopprijs van de auto

Los van het feit of tanken of opladen goedkoper is, is er natuurlijk nog een belangrijke – en vooral grote – kost: de aankoopprijs van je auto. Momenteel zijn elektrische en hybride auto’s nog altijd duurder dan auto’s op diesel en benzine, maar terwijl het aanbod aan elektrische auto’s groeit, daalt ook de aankoopprijs.

Uit onderzoek van Testaankoop blijkt dat je vanaf 2025 met een elektrische auto over de volledige levensduur goedkoper af bent dan met eender welke andere auto. Hiervoor keek de consumentenorganisatie naar de Total Cost of Ownership (TCO) van een elektrische auto. Opladen is vaak goedkoper dan tanken (zeker als je thuis een laadpaal hebt), de elektrische wagen heeft lagere onderhoudskosten (minder onderdelen zijn vatbaar voor slijtage), een langere levensduur van de batterij en een hogere restwaarde.

Je auto zo voordelig mogelijk opladen? • Heb je thuis een eigen laadpaal én zonnepanelen? Dan is traag opladen wanneer de zon schijnt het voordeligst. Hou ook rekening met het capaciteitstarief en zet ondertussen niet te veel zware energieverbruikers (oven, droogkast, wasmachine…) tegelijk op. • Heb je geen eigen laadpaal? Probeer dan goed vooruit te plannen en kijk waar en wanneer je je auto traag kunt opladen. Dat maakt een verschil in prijs tegenover telkens in kleine stukjes snel opladen.

Met dank aan Laura Clays van Testaankoop.

