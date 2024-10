Bossen van België: 7x plekjes om te ontdekken tijdens de herfst

Libelle Nest-redacteur Kathleen groeide op in de Kempense bossen en wandelt al haar leven lang. Naar aanleiding van de Week van het Bos neemt ze je mee naar haar zeven mooiste bossen.

Bossen van België

1. Landschapspark Bulskampveld (West-Vlaanderen)

Een aanrader, want …

in dit grootste bosgebied van West-Vlaanderen werd Expeditie Bulskampveld uitgestippeld, met vijf avontuurlijke wandelroutes vol speelse verrassingen en uitdagende proefjes om je dicht bij de natuur te brengen.

Het grote domein Bulskampveld strekt zicht uit over een kasteelpark, loof- en naaldbossen, heidevelden en akkers, in de gemeenten Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene en Aalter. Goed voor liefst 90 km² natuur en 150 km aan wandelpaden. Centraal ligt het neogotische kasteel in Beernem, met een bezoekerscentrum.

Wat een mooi begin voor een herfstwandeling!

Info: de ontdekkingskaart verklapt alle mooie plekjes. Ze is gratis te downloaden via landschapsparkbulskampveld.be

Getty Images

2. Landschapspark Drongengoed (Oost-Vlaanderen)

Een aanrader, want…

dit landschapspark zit vol variatie, met naast uitgestrekte bossen ook heide, moeras, knuppelpaadjes en grazende koeien en schapen. In dit grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen is het even zoeken naar de Drongengoedhoeve, want deze historische boerderij uit 1746 ligt midden in het 750 ha grote Drongengoedbos.

Zodra je ze hebt gevonden, wil je er niet meer weg, zo gezellig is het er. Maar maak toch eerst die herfstwandeling. De knooppunten van het Wandelnetwerk Meetjesland wijzen je de weg.

Info: de Drongengoedbos Wandelroute (6 km) vertrekt aan de Drongengoedhoeve, en gaat ook over de knuppelpaadjes van het Maldegemveld en een speels Kabouterpad. Te downloaden via routen.be. Zie ook drongengoedhoeve.be

Getty Images

3. Domein De Merode (Antwerpen)

Een aanrader, want…

er zit veel avontuur verborgen in dit machtige, niet zo bekende landschap. Een mozaïek van vier bosrijke gebieden – Sterschotsbos, Hertberg, Varenbroek en Helschot – vormen samen het natuurgebied de Merode.

Dit gebied dankt zijn ongereptheid aan zijn prinselijke verleden. Zo mooi! Ook Willem Elsschot vond hier inspiratie. Vandaag is jong en oud er welkom. Zelfs je hond mag mee, om te dollen op de hondenweides. Trek samen maar eens naar Hertberg in Herselt, met zijn 310 hectare het grootste van de vier bosrijke gebieden.

De varens vormen er een mooi ros tapijt onder de dennenbomen. Misschien zie je er wel een ree, vos of buizerd.

Info: een plattegrond van domein Hertberg met o.a. wandelknooppunten, speelzones en hondenweides is te downloaden via provincieantwerpen.be. Zie ook demerodeonline.be

Getty Images

4. Bosland (Limburg)

Een aanrader, want…

dit grote avonturenbos is de thuis voor veel bijzondere planten en dieren; zelfs wolven vinden hier een geheim natuurplekje. Wandel over de zandpaden van het nieuwe Wandelnetwerk Bosland, in de bossen, over de landduinen, bij de uitgestrekte Lommelse Sahara en de vennetjes.

Het is er heerlijk wandelen én spelen, want Bosland noemt zich niet voor niets het kindvriendelijkste bos van het land. Kinderen mogen er op expeditie gaan, torens beklimmen, schatten zoeken. Ruimte genoeg, want dit reusachtige bos, 4500 ha groot, strekt zich in Noord-Limburg uit over de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Overpelt.

Info: volop ideeën in het boekje ‘21 Dolle Bosland Avonturen voor Bengels’ of het ‘Inspiratieboekje’ met BV-tips op bosland.be. Zie ook natuurenbos.be.

Getty Images

5. Zoniënwoud (Vlaams-Waals-Brabant en Brussel)

Een aanrader, want…

bomen van meer dan 200 jaar oud groeien hier in één van de grootste wouden van het land (liefst 5000 ha). Het strekt zich uit over de drie gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In de herfst kleurt alles prachtig.

Soms wandel je door lange rechte dreven, soms volg je de kronkelende paadjes langs een beekje. Hier zie je alleen maar statige beuken, ginder groeit dan weer een ‘wilder’ gemengd loofbos. Misschien zie je onderweg wel één van de 39 zoogdiersoorten die in het woud wonen: reeën, vleermuizen, eekhoorns, vossen, marters, steenmarters, bunzingen en zelfs everzwijnen. In het Bosmuseum Jan van Ruusbroec in Hoeilaart leer je meer over de natuur.

Info: vertrek aan één van de vijf toegangspoorten: de Hippodroom in Watermaal-Bosvoorde, het Rood Klooster in Oudergem, het Park van Tervuren, Groenendaal met het Bosmuseum Jan van Ruusbroeck en arboretum, en het Park van Solvaydomein in Terhulpen. Zie natuurenbos.be, zonienwoud.be

Getty Images

6. De bossen van Redu (provincie Luxemburg)

Een aanrader, want…

je wandelt in een adembenemend Ardens landschap langs de Lesse. De bossen rondom het charmante, nostalgische boekendorp Redu zijn sprookjesachtig mooi; geen wonder dat hier veel verhalen en legendes opborrelen.

Je vindt hier ook het ‘Parc Enchanté du Kaolin’ in Libin. Aan de rand van het bos ligt nog een trekpleister, weliswaar in een heel andere stijl maar ook tot de verbeelding sprekend: de immense parabolen van het Europese Ruimteagentschap ESA.

Info: de route Tussen Legendes en Spitstechnologie (6 km) gaat dwars door de bossen van Redu, daalt dan af naar de oever van de Haut-Lesse, en brengt je naar het panoramapunt La Roche aux Chevaux. Je begint en eindigt in Redu. Brochure Buitengewoon Wallonië 15 gezinswandelingen downloaden via walloniebelgietoerisme.be

Getty Images

7. Het woud van Blaimont (provincie Henegouwen)

Een aanrader, want…

deze stille streek zit vol verrassingen, met niet alleen een uitgestrekt Ardens woud, maar ook het kronkelende riviertje Eau Blanche. Onderweg zie je in het dal ook Lompret liggen, een van de mooiste dorpjes van Wallonië en een bezoekje waard.

Trek door het Woud van Blaimont, dat in de herfst prachtig kleurt. Aan de rand ligt het meer van Virelles, een natuurparadijs waar heel wat vogels zich thuis voelen.

Bezoek er het Aquascope, een knap natuurcentrum met restaurant en speeltuin. Je loopt er door het water, met droge voeten.

Info: route In Het Woud Van Blaimont (7 km) in de brochure Wandeltochten in de Ardennen, die je kunt downloaden via walloniebelgietoerisme.be.

