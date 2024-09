Magische uitstap: burlende herten spotten in de Ardennen

Wie nog op zoek is naar wat natuurspektakel, kan maar beter een bezoekje aan de Ardennen plannen in september of oktober. Want het is namelijk dé periode om te gaan luisteren naar het geluid van burlende herten. Een magisch schouwspel!

Burlende herten: de roep van de natuur

Wie het al hoorde, was vast onder de indruk. Elk jaar weer kun je van midden september tot midden oktober in verschillende wildparken herten horen burlen, indrukwekkende kreten van mannetjesherten om hun territorium af te bakenen voor de paartijd. Wagen andere mannetjes zich toch in hun gebied? Dan komt het dikwijls tot een stevig gevecht, inclusief geklater van geweien.

Waar kun je de herten spotten?

Eerst en vooral: ga niet alleen op pad als je geen ervaring hebt. Want de kans dat je ook effectief een hert zult spotten, is miniem. Herten hebben een sterk ontwikkelde reukzin en zullen je dus makkelijk ontwijken. Een natuurgids kent de kneepjes van het vak om zo geruisloos mogelijk én met respect voor de dieren toenadering te zoeken.

Saint-Hubert

In La Grande Forêt de Saint-Hubert is het op elk moment van het jaar zalig vertoeven. Het woud is niet alleen indrukwekkend omwille van al het groen, ook de vele diersoorten maken de plek tot een rustgevende hotspot voor natuurliefhebbers. Reserveer een wandeling bij le CRIE du Fourneau Saint-Michel. Met behulp van één van de gidsen, kun je op een veilige manier dicht bij de herten komen, terwijl je ondertussen heel wat bijleert over de habitat en gewoontes van dit indrukwekkende dier. Bekijk de kalender met geplande wandelingen via deze website.

Han-sur-Lesse

Ook op het domein van de Grotten van Han kun je wilde herten horen en zien. In het wildpark kun je elk jaar inschrijven voor begeleide rondritten door het park. Iets minder avontuurlijk, maar wél nog steeds erg indrukwekkend.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Andere locaties of liever zelf op pad?

Er zijn best wel wat plekjes in de Ardennen waar je mee op pad kunt gaan met lokale verenigingen, zoals in Amberloup, Jalhay, Vielsalm en Erezée. Ben je een doorwinterd natuurliefhebber en heeft het bos amper geheimen voor je? Dan kun je natuurlijk ook zelf op pad. Er zijn een tiental zones in Belgisch Luxemburg die je vrij mag betreden om te observeren, zoals het woud van Anlier of het Domaine des Amerois, tussen Florenville en Bouillon.

Nog meer inspiratie in de Ardennen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!