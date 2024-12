De averechtse steek is รฉรฉn van de twee basissteken en is een must-have voor het maken van verschillende patronen. Deze steek wordt vaak gebruikt in combinatie met de rechtse steek. In onze video tutorial tonen we je graag hoe je deze veelzijdige steek breit.

Hoe brei je de averechtse steek?

De averechtse steek is de tegenhanger van de rechtse steek. Om een averechtse steek te breien, steek je de breinaald van achter naar voren door de steek op de linkernaald, terwijl je het garen van voor naar achter om de rechternaald wikkelt. Vervolgens duw je de rechternaald door de steek. Hierdoor ontstaat er een nieuwe steek op de rechterbreinaald. Als laatste stap laat je de oude steek van de linkernaald glijden.

Op zoek naar brei-inspiratie?

