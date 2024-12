Een dambordpatroon breien

Een dambordpatroon is een klassiek breipatroon waarbij rechtse en averechtse steken in blokjes worden afgewisseld, zodat het een visueel effect creรซert dat doet denken aan een dambord. Het is een patroon dat relatief eenvoudig is om te breien, en toch een indrukwekkend resultaat creรซert.

Hoe brei je een dambordpatroon?

Je maakt een dambordpatroon door rechtse en averechtse steken in blokjes met elkaar af te wisselen en de blokjes geschrankt te breien. Dat gaat als volgt in zijn werk:

โ€ข Blok 1: brei 8 naalden afwisselend 6 st r en 6 st av. (Het aantal r en av steken kan natuurlijk groter of kleiner zijn in functie van hoe groot je de blokjes wilt.)

โ€ข Blok 2: brei 8 naalden afwisselend 6 st av en 6 st r.

โ€ข Herhaal deze 2 blokken. Na elk blok (dus 8 naalden) brei je de r st op de av st en de av st op de r st.

