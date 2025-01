Droomdeurtjes: zo creëer je een kleine magische wereld in huis

Deze minideurtjes lijken wel de toegangspoort naar een andere, magische wereld. Creëer zo’n dromerige setting voor je (klein)kindje en lees, fantaseer en verzin erop los.

Een droomdeurtje, wat is het? Het gaat om een relatief nieuwe trend om wat kindermagie in huis te brengen. Kleine deurtjes worden samen met enkele mini-attributen tegen een plint in bijv. de kinderkamer geplaatst en roepen zo een magische sfeer op waarbij het heerlijk is om samen met je kindje verhalen te verzinnen. Vaak worden de deurtjes versierd met thema’s uit sprookjes, grote gevoelens of worden ze gelinkt aan het bedritueel. Ze zijn dan ook ideaal om te koppelen aan een voorleesverhaal zodat je samen met je kindje kunt wegdromen naar een andere wereld…

1. Stap binnen in het dierenbos

© Wout Hendrickx

Dit deurtje kunnen alleen de kleinste dieren van het magische dierenbos openen. Het is omgeven door het zachtste mos en Herman Hert was net bezig om met zijn kruiwagen boomstamschijfjes weg te brengen. Als je goed luistert, hoor je misschien de mooie liedjes van de vrolijke vos met zijn feesthoed. En wie weet welke wonderlijke vrienden zich nog meer schuil houden achter dit deurtje… Kijk je mee?

Droomdeurtje, paddenstoelenhanger, kruiwagen met boomschijfjes (alles te vinden bij sostrenegrene.com). IJslands mos (bij het tuincentrum).

2. Emoties in kleur

© Wout Hendrickx

Dit droomdeurtje staat in een wereld vol kleuren en gevoelens, waar emoties geen geheimen meer hebben. Het is een veilige plek om te voelen wat je voelt: blauw voor verdriet, rood voor boosheid, geel voor vreugde en groen voor rust. En is er vandaag een regenboog te zien, of hangen er eerder regenwolken in gevoelensland?

Boekenkastje (bij hethoutenpoppenhuis.nl). Miniladdertje, -notitieblokje en -schildersezeltje (alles te vinden bij sostrenegrene.com). Kraaltjes en stickers (alles te vinden bij amazon.com.be).

3. Er was eens…

© Wout Hendrickx

Ergens in een hoekje staat een piepklein deurtje dat leidt naar een betoverende sprookjeswereld. Het is omringd door stoffen bloemen die zachtjes meewiegen met de wind. Een vlinder fladdert rusteloos van bloem naar bloem, onder het alziende oog van de magische eenhoorn. In welke sprookjeswereld komen we terecht wanneer we het deurtje zullen openen?

Droomdeurtje, miniladdertje en -hekje (alles te vinden bij sostrenegrene.com). Stoffen bloemen, stickers en eenhoorn (alles te vinden bij amazon.com.be).

4. Slaap, kindje, slaap

© Wout Hendrickx

Maak het bedritueel extra magisch met een popje dat mee gaat slapen en opstaan. Laat je kindje een verhaal voorlezen voor het popje, doe samen de lichten uit en dan is het écht bedtijd.

Bedje en tapijtje (alles te vinden bij hethoutenpoppenhuis.nl). Popje, houten sterren en gouden sterren op de deur (alles te vinden bij amazon.com.be)

Zelf een deurtje maken? Droomdeurtjes vind je bij het poppenhuisassortiment van Søstrene Grene of online op Bol. of Etsy, maar kun je net zo goed zelf maken met een stukje karton of een dun stukje hout. Verf het in een leuke kleur en werk af met een deurknopje (bijv. een parel of knoop).

Met dank aan Søstrene Grene.

Ook lezen:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!