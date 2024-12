Geld geven als cadeau aan een kind: zo maak je het leuk

Een nieuwjaarscentje geven aan de kinderen zodat ze ermee kunnen doen wat ze willen. Veel ouders, tantes, nonkels en grootouders vinden het misschien niet het mooiste cadeau, maar doen het om de kinderen tevreden te stellen. Gelukkig zijn er orginele manieren om geld geven als cadeau een stuk leuker te maken. Kijk zelf maar!

Als kinderen een centje krijgen voor Nieuwjaar, of een goed rapport bijvoorbeeld, dan wordt nog te vaak teruggegrepen naar de traditionele witte envelop. Het is uiteindelijk wat erin zit wat telt, maar een originele presentatie kan wonderen doen, zeker voor jongere kinderen.

Leuke manieren om geld te geven als cadeau

Als je op zoek gaat naar een originele manier om de centjes te presenteren, dan hou je best rekening met de gelegenheid, maar ook met de persoonlijkheid van het kind en de leeftijd. Voor jongere kinderen mag het gerust speels en vrolijk zijn, voor een tiener is het misschien wat moeilijker en hou je het liever wat neutraler.

Ballon of piñata gevuld met geld

Kies enkele mooie ballonnen uit, stop de centjes erin en blaas ze op. Het kind moet de ballonnen stukprikken om het geld eruit te kunnen halen. Een alternatief is een piñata. Ook deze kun je vullen met geld en eventueel andere kleine geschenkjes of wat snoepgoed. Met een stok kan het kind tegen de piñata slaan tot al het geld eruit gevallen is.

Vouw een diertje

Ben je creatief aangelegd, dan is origami een fijn idee. Vouw de bankbiljetten in de vorm van dieren en stop ze in een mooi doosje. Of je kunt er ook bloemen van vouwen en zo een prachtig boeket samenstellen.

Geef eens een boek

Wil je geld cadeau doen aan een boekenliefhebber, dan kun je een (tweedehands) boek kopen en tussen de pagina’s hier en daar een centje verstoppen. Zo heeft het kind niet enkel plezier van het lezen, maar wordt het geregeld verrast, en niet alleen door een plotse wending in het verhaal.

Voor tieners stop je de centjes bijvoorbeeld in een boek over geldmanagement. Zo leren ze meteen hoe ze op een slimme manier met hun geld kunnen omgaan.

Hier vind je tips van finfluencer en money coach Charlotte Van Branbander: “Elke ouder moet zijn kind leren omgaan met geld”

Wie zoekt die vindt

Is het kind al wat ouder en houdt het wel van een uitdaging, dan kun je de centjes in een box met een combinatieslot stoppen. Om het slot te kunnen openen, heeft het kind de juiste cijfers nodig. Die kan het enkel vinden door de vragen die je erbij hebt gestopt juist te beantwoorden. Spannend!

In een portefeuille

Ken je het kind minder goed of hou je het liever wat algemener, stop het geld dan in een portefeuille. Dat is niet alleen leuk, maar ook praktisch.

Ga voor digitaal

Weet je in welke winkel ze het geld willen besteden, dan kun je ook meteen voor een digitale cadeaubon kiezen. Iets minder origineel, maar wel efficiënt, nuttig en bovendien heel erg makkelijk.

Geld geven als cadeau: hou hier rekening mee

Welke gelegenheid? Een nieuwjaarscentje is misschien niet hetzelfde als geld als cadeau voor een mijlpaal zoals een verjaardag of communie of lentefeest.

Een nieuwjaarscentje is misschien niet hetzelfde als geld als cadeau voor een mijlpaal zoals een verjaardag of communie of lentefeest. Voor wie is het? Geef je geld aan je (klein)kind, dan pak je het best persoonlijk en origineel aan, met een van de voorbeelden van hierboven bijvoorbeeld. Gaat het om een cadeau voor een kind of tiener die je niet zo goed kent, dan mag het gerust wat algemener zijn.

Geef je geld aan je (klein)kind, dan pak je het best persoonlijk en origineel aan, met een van de voorbeelden van hierboven bijvoorbeeld. Gaat het om een cadeau voor een kind of tiener die je niet zo goed kent, dan mag het gerust wat algemener zijn. Iedereen evenveel? Als je geld cadeau geeft, dan is het heel duidelijk om hoeveel dat het gaat. Zijn er verschillende kinderen in de familie, dan is het wel fijn om aan iedereen evenveel te geven. Beslis je toch om aan de oudere kinderen wat extra te geven, leg dat dan ook uit. Zo hebben de jongere kinderen iets om naar uit te kijken als ze ouder worden.

Als je geld cadeau geeft, dan is het heel duidelijk om hoeveel dat het gaat. Zijn er verschillende kinderen in de familie, dan is het wel fijn om aan iedereen evenveel te geven. Beslis je toch om aan de oudere kinderen wat extra te geven, leg dat dan ook uit. Zo hebben de jongere kinderen iets om naar uit te kijken als ze ouder worden. Zeg het met een kaartje. Geld als cadeau kan fijn zijn, maar het is kan onpersoonlijk overkomen. Een klein gebaar, zoals een kaartje erbij met een persoonlijke tekst, kan in dit geval een groot verschil maken.



