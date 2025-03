Libelle-vest: brei een gezellig lentevest

Brei zelf je Libelle-vest, jouw redder in nood op frisse voorjaarsmomenten. Dit vest wordt gebreid in het zachtste mohair en voegt een stijlvol, warm laagje toe aan je lentegarderobe.

Een ideaal item voor beginners!

Dit lentevest breiden we in tricotsteek, voor de boordjes gebruikten we de boordsteek. Het is een ideaal project voor beginners: doordat je fijner garen met dikkere naalden combineert, creëer je lossere steken. Bovendien is er geen extra halsopening voorzien (de voorpanden komen rechtstreeks aan het rugpand), waardoor het ook makkelijker breien is. Vind je het kleuren wisselen nog iets te moeilijk? De fuchsia streepjes kun je dan eventueel weglaten, maar in onze online stap-voor-stap video tonen we je hoe gemakkelijk het eigenlijk is.

Moeilijkheidsgraad van het vest: **

Haal je breinaalden alvast boven!

Dit heb je nodig

• 6 (7) bollen Katia ‘Ingenua’ in kleur 86 (oranje) • 1 (1) bol Katia ‘Ingenua’ in kleur 45 (fuchsia) • breinaalden nr. 7 en 9 • wolnaald

Tip: van kleur wisselen is makkelijker dan je denkt! Wel is het handig om te weten dat je best van kleur wisselt aan de rand van je werk, zo kun je achteraf de losse draadjes makkelijk instoppen en blijft het netjes ogen.

Zo maak je het vest

Voor dit vest brei je met 2 draden samen.

Stekenverhouding

10 st voor 10 cm

Gebruikte steken

• Boordsteek: 1 st r, 1 st av

• Tricotsteek: r in de heengaande nld, av in de teruggaande nld

Tip: na het breien van de boordjes moet je enkele steken meerderen. Dit doe je door een extra steekje te creëren tussen twee bestaande steken. In onze video tonen we je stap voor stap hoe je te werk moet gaan om te meerderen. Het is een basissteek die je breikennis meteen naar een niveautje hoger tilt, want met deze steek ben je helemaal klaar om truien, vesten, mutsen… te breien.

Rugpand

Zet 60 (70) steken op met nldn nr. 7 en brei 8 nldn boordst. Brei verder in tricotst met nldn nr. 9 en meerder – gelijkmatig verdeeld in de 1ste nld recht – 6 st. Je hebt nu in totaal 66 (76) st. Hou dit aantal st aan en brei 16 nldn in kleur 86, 4 nldn in kleur 45, 20 nldn in kleur 86, 4 nldn in kleur 45 en 16 nldn in kleur 86. Kant alle st losjes af.

Voorpanden

Zet 28 (33) st op met nldn nr. 7 en brei 8 nldn boordst. Brei verder in tricotst met nldn nr. 9 en meerder – gelijkmatig verdeeld in de 1ste nld recht – 5 st. Je hebt nu in totaal 33 (38) st. Hou dit aantal st aan en brei 16 nldn in kleur 86, 4 nldn in kleur 45, 20 nldn in kleur 86, 4 nldn in kleur 45 en 16 nldn in kleur 86. Kant alle st losjes af.

Mouwen

Zet 24 (24) st op met nldn nr. 7 en brei 8 nldn boordst. Brei verder in tricotst met nldn nr. 9 en verdubbel hierbij alle st. Je hebt nu in totaal 48 (48) st. Hou dit aantal st aan en brei 6 nld in kleur 86, 4 nldn in kleur 45, 14 nldn in kleur 86, 4 nldn in kleur 45 en 16 nldn in kleur 86. Kant alle st losjes af.

Brei eenzelfde 2de mouw.

Afwerking

Nu zijn de laatste stappen van je werk aangebroken – het is zálig om je breistuk nu eindelijk te zien samenkomen!

Tip: bekijk hier onze stap-voor-stapvideo om te zien hoe je een bovenstuk in elkaar moet zetten. Hiervoor gebruiken we eenvoudige naaitechnieken zoals de matrassteek waarmee je een perfecte overgang tussen de naden kunt creëren.

Stop alle loshangende draadjes in. Naai de schouders aan elkaar met de matrassteek. Er is geen ronde halsopening aan het rugpand voorzien waardoor het vest beter blijft zitten en niet afzakt.

Plooi een van de mouwen boven- aan dubbel en leg het midden van de mouw (goede kant op goede kant) gelijk met de naad van de schouders. Naai zo de mouw aan de panden.

Naai de zijnaden toe, te beginnen van aan de pols tot aan de oksel, en dan van de oksel naar de onderkant toe.

