Breien voor iedereen: ontdek de Libelle Breiclub

Heb je altijd al willen leren breien, of heb je al wat brei-ervaring en heb je zin om nieuwe technieken en patronen te ontdekken? Dan is de Libelle Breiclub de plek voor jou! Hier vind je alles wat je nodig hebt om te starten met breien of je kennis verder uit te breiden.

Wist je dat breien niet alleen een creatieve uitlaatklep is, maar ook heel ontspannend is? De ritmische en repetitieve bewegingen helpen om gedachten te kalmeren en je focus naar het moment te brengen. Daarnaast geeft breien veel voldoening omdat stap voor stap naar je resultaat toewerken heel voldoeninggevend is – van het kiezen van de wol en kleuren van je project tot het steek voor steek creëren van je kledingstuk of accessoire. Het is een fijne manier om je creativiteit te uiten en tegelijkertijd te werken aan iets tastbaars en nuttigs. Kortom, breien zorgt voor een perfecte mix van ontspanning, focus, creativiteit en voldoening.

In de Libelle Breiclub vind je duidelijke video tutorials om de verschillende basistechnieken en breitechnieken in de vingers te krijgen, ontdek je gratis breipatronen en kun je je resultaat met ons en andere breiliefhebbers delen.

Wat kun je allemaal verwachten?

Handige video tutorials : leer dankzij onze video’s stap-voor-stap de basistechnieken en breisteken die je nodig hebt om met breien aan de slag te gaan.

: leer dankzij onze video’s stap-voor-stap de basistechnieken en breisteken die je nodig hebt om met breien aan de slag te gaan. Gratis patronen : op onze site vind je heel wat gratis breipatronen – van eenvoudige projectjes tot meer gevorderde ontwerpen, er is voor ieder wat wils.

: op onze site vind je heel wat gratis breipatronen – van eenvoudige projectjes tot meer gevorderde ontwerpen, er is voor ieder wat wils. Deel jouw breiresultaten: is je breiwerk af? Dan ben je vast – terecht – fier! Laad een foto van je breiwerk op en deel het met andere breifans. Zo kun je anderen inspireren en zelf inspiratie opdoen voor toekomstige breiwerkjes!

Op zoek naar brei-inspiratie?

