Handlettering: wat is het en hoe begin je eraan?

Wil je dit jaar originele, zelfgemaakte kerstkaartjes versturen? Of ben je gewoon op zoek naar een nieuwe hobby? Dan is handlettering misschien iets voor jou. In plaats van gewoon tekst te schrijven, teken je de letters op een kaartje. Leuk én ontspannend!

Wat is handlettering?

Handlettering is een moderne vorm van kalligrafie, maar bij handletteren gebruik je andere materialen en technieken. Zo kun je de klassieke pen en inkt gebruiken, maar er zijn ook verschillende soorten stiften waarmee je meteen aan de slag kunt! Je hoeft je trouwens niet te beperken tot tekenen op papier, ook ramen, spiegels of krijtborden doen prima dienst als canvas.

Bovendien is handlettering heel ontspannend, want je bent zo geconcentreerd bezig met tekenen, dat je geen tijd hebt om aan andere dingen te denken. Reden te meer dus om het een keertje te proberen!

Zo begin je eraan

Materiaal:

Je kunt speciale handlettering-pennen kopen, maar je kunt ook fineliners, potloden of markeerstiften gebruiken. Voor ramen en krijtborden bestaan er speciale uitwisbare krijtstiften.

Schetspapier of schetsboek

De basis:

In onderstaand filmpje worden alle benodigdheden nog even opgesomd en kun je zien hoe je begint met tekenen.



Download hier enkele voorbeelden

Het grafisch team van Libelle maakte speciaal voor jou enkele leuke voorbeeldjes om je op weg te helpen. Download ze op je computer, druk ze af en tekenen maar!

1. Kerstfiguren en teksten





2. Kerstfiguren en teksten





3. Kerstfiguren en teksten





4. Kerstfiguren en teksten





5. Kerstfiguren en teksten





6. Kerstfiguren en teksten





7. Kerstfiguren en teksten





8. Lettertypes

9. Lettertypes

10. Lettertypes

11. Lettertypes

12. Lettertypes

