Een bullet journal: wat is het en is het iets voor jou?

Je hebt er misschien al van gehoord: een bullet journal. Een trend die al even meegaat, en voor velen dé manier om hun leven te organiseren. Wat is een bullet journal nu eigenlijk, hoe kan het je leven veranderen en is het iets voor jou? We zetten de voor- en nadelen voor je op een rijtje.

Wat is een bullet journal?

Een bullet journal (of BuJo) kun je het best omschrijven als een multifunctioneel alles-in-één-boekje. Het is in de eerste plaats een agenda, maar tegelijkertijd ook een dagboek, een plaats om to-do-lijstjes te bewaren, ideeën, reminders en verjaardagen te noteren en je favoriete recepten op te slaan. Door alles op een gestructureerde manier in je bullet journal neer te pennen, krijg je meer rust in je hoofd. Je verplaatst als het ware alles wat zich in je hoofd afspeelt op een logische manier naar papier.

Wat heb je nodig voor een bullet journal?

Verrassend weinig! Een boekje dat op elke pagina voorzien is van een raster met puntjes, een potlood of leuke pennen en wat kleurtjes. Je kiest zelf wat je leuk vindt.

1. De basis

Het mooie van zo’n BuJo is dat je het net zo simpel of verrassend maakt als je zelf wilt. De basis bestaat uit een boekje met puntjes in plaats van lijnen. Van hieruit vertrek je met een jaar-, maand-, week- en dagoverzicht.

In je jaarplanning noteer je alle doelen , maar vooral ook de processen om er te geraken.

noteer je , maar vooral ook de processen om er te geraken. Op de overzichtspagina van de maand noteer je zo kort mogelijk de belangrijke dingen die gepland staan. De pagina ernaast gebruik je om de to-do’s van die maand neer te pennen.

De week- en dagpagina’s zijn het best te vergelijken met je gewone agenda. Per dag maak je een lijstje van de dingen die op de planning staan.

In een bullet journal werk je met drie categorieën: taken of to-do’s, afspraken en notities. Deze hebben allemaal een verschillend symbooltje, wat je een duidelijk overzicht geeft. Voor een taak plaats je een simpel bolletje, dat je makkelijk afvinkt door er een kruisje door te zetten of vooruit schuift door er een pijltje van te maken. Een afspraak krijgt een open cirkeltje en voor een notitie plaats je een liggend streepje.

2. De uitbreiding

Na de basis is het tijd voor het leuke werk. Vrolijk de pagina’s op met tekeningen of handlettering. Leuke voorbeelden voor je pagina’s:

Creëer je persoonlijke bucketlist;

Maak een lijstje van boeken die je wilt lezen of films die je absoluut wilt zien;

Noteer hoeveel je beweegt: stel een doel per maand en noteer elke dag wat je gedaan hebt;

Ga voor een ‘mood tracker’: geef elke dag met een kleur weer hoe je je voelt;

Voorzie op elke dagpagina een plaatsje om iets positiefs te noteren: wat maakte jou blij vandaag?;

Hou je favoriete recepten bij.

Wat zijn de voor- en nadelen van een bullet journal?

Is een bullet journal iets voor jou? We zetten de belangrijkste voor- en nadelen voor je op een rijtje.

Voordelen van een bullet journal

Je hebt de vrijheid om het boekje in te vullen zoals je zelf wilt;

Je kunt er echt álles in kwijt;

Het zorgt voor rust in je hoofd;

Met de symbolen werk je gestructureerd;

Tekenen en kleuren werken ontspannend;

Je kunt een dagboek of mood tracker toevoegen.

Nadelen van een bullet journal

Je moet even zoeken naar een goede indeling die werkt voor jou;

Hou je niet van tekenen, dan is het vaak een opgave;

Voor sommige mensen wekt het frustratie op als het er niet uitziet zoals de prachtige voorbeelden die je vaak ziet op Pinterest;

Het is ’terug naar papier’, terwijl je je agenda misschien liever digitaal houdt?

