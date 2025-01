Een nieuwe liefde of financiële meevaller? Wordt 2025 jouw geluksjaar, Boogschutter? Ontdek het in onze Grote Jaarhoroscoop!

Jaarhoroscoop Boogschutter 2025

Liefde en relaties

Er kunnen regelmatig irritaties rijzen tussen jou en je partner. Dat heeft vooral met de verdeling van taken in het huishouden te maken. Ook laat de communicatie te wensen over, waardoor er fikse ups en downs zijn dit jaar. Geef aan waar je behoefte aan hebt, zonder verwijten te maken, dan keert vanzelf de harmonie weer terug in huis.

Werk en geld

Je wilt graag veranderingen in je job of functie en je wilt dat liefst zo snel mogelijk. Je kunt geen ijzer met handen breken, dus enige tact en geduld zijn nodig. Neem liever geen impulsieve beslissingen en maak geen rigoureuze stappen. Dat werkt averechts, ook financieel. Weeg steeds de voor- en nadelen tegen elkaar af en hak pas in het najaar knopen door.

Gezondheid

Je wilt vaak te veel, te snel. Hierdoor beland je regelmatig in je valkuil van te veel hooi op je vork te nemen. Zorg voor zoveel mogelijk momenten van ontspanning, liefst dagelijks.

Vriendschap & sociaal leven

Jij bent dit jaar de initiatiefnemer als het om feestjes, uitjes of reizen gaat. Daar surfen vrienden, familie of collega’s graag op mee en dat zorgt voor heerlijke momenten.

Tekst: Esther van Heerebeek • Illustraties: Evy Van Guyse

