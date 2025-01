Libelle’s Grote Jaarhoroscoop: wat brengt 2025 voor de Leeuw?

Wij wensen je in het nieuwe jaar niets dan goeds, Leeuw. Om te weten wat er voor jou in 2025 in de sterren geschreven staat, nam onze astrologe alvast een kijkje.

Jaarhoroscoop Leeuw 2025

Liefde en relaties

De lente van 2025 ziet er veelbelovend uit. Vooral wanneer je onbedoeld een beetje uit elkaar gegroeid bent of te weinig qualitytime met elkaar hebt gehad. Ineens krijgt je seksleven een fikse boost en kun je zelfs weer helemaal verliefd worden. Ben je nog single, dan is de kans op een match het grootst in mei of juni.

Werk en geld

Jij mag dit jaar kritisch naar je carriรจre kijken. Beleef je geen plezier meer aan je werk of haal je er (te) weinig voldoening uit, dan is de kans groot dat je leegloopt. Dan is het hoog tijd voor verandering. Mei en juni zijn uitstekende maanden om je kans te wagen. Financieel verloopt het jaar vrij stabiel, of je nu wel of niet van job wisselt.

Gezondheid

Je gezondheid is dit jaar grotendeels in balans. Wel is het belangrijk dat je voldoende wordt uitgedaagd op je werk en dat je plezier en voldoening ervaart, anders loop je leeg.

Vriendschap & sociaal leven

Je partner, gezin en vrienden zijn voor jou altijd heel belangrijk, dus ook in 2025. Gelukkig ziet het er positief voor je uit. Het wordt heerlijk genieten met elkaar.

Tekst: Esther van Heerebeek โ€ข Illustraties: Evy Van Guyse

