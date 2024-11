Libelle Leesclub selecteert de toptitels op Boektopia 2024

Maar liefst 120.000 boeken werden er verkocht op Boektopia in Kortrijk. Wij waren er op de allereerste beursdag bij en selecteerden een vijftigtal romans die volgens ons en ons Libelle Leesclub-reviewteam absoluut de moeite waard zijn. En als we écht écht écht moesten kiezen, dan tippen we deze tien.

1/10 10 van de 50 romans die wij selecteerden op Boektopia 2024 © Annelies Dyck en Birte Govaerts op Boektopia 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 1/10 10 van de 50 romans die wij selecteerden op Boektopia 2024 © Annelies Dyck en Birte Govaerts op Boektopia 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 10 van de 50 romans die wij selecteerden op Boektopia 2024 © Annelies Dyck en Birte Govaerts op Boektopia

10 romans die ons zullen bijblijven

1 Het Pumpkin Spice Café van Laurie Gilmore: gezelliger wordt de herfst niet dankzij deze small town cosy romance. Deze roman werd op enkele beursdagen uitgeroepen tot het best verkochte boek van de dag, de opvolger ‘De Cinnamon Bun Boekhandel’ ging eveneens vlotjes over de toonbank.

2 Je bent prachtig van Ann Napolitano: een pakkend verhaal over vier zussen, een onmogelijke liefde en een hartverscheurende familiegeschiedenis. Deze roman is literatuur zoals wij ze graag zien: vrouwelijk, meeslepend en heerlijk leesbaar. Voor de lezers van Shelley Read en Isabel Allende.

3 Nisnikan van Stef Selfslagh: In het jaar waarin Stef Selfslagh zijn vader verliest, moet hij ook afscheid nemen van zijn zoon. Figuurlijk dan, want die is inmiddels een puber met nood aan ruimte voor zichzelf. Stef schrijft hem een lange, ontroerende brief. Een pareltje dat ontdekt is door onze lezeressen. Op basis van de cover dachten we: ‘Meh, is dit wat?’ Maar ja hoor, dat is het zéker.

4 Water van John Boyne: Vanessa Carvin vlucht naar een afgelegen Iers eiland. Haar man is betrokken geraakt bij een zaak van kindermisbruik, het schandaal kleeft ook aan haar. En als haar ex-man echt zo’n monster is als iedereen beweert, hoe medeplichtig was zij dan? Een prachtige roman die je naar adem doet snakken.

5 De Verloren Dochters-serie van Soraya Lane: een absolute hit in onze Libelle Leesclub. Begin bij deel 1 en je kunt niet meer stoppen – beloofd!

6 Het blauwe uur van Paula Hawkins: bekend van haar debuut ‘Het meisje in de trein’, dat een wereldwijd megasucces werd. In haar nieuwste thriller speelt Paula Hwakins opnieuw met spannende verhaallijnen, boeiende hoofdpersonages en de duistere sfeer van het eilandleven.

7 Stemmen in het duister van Nicci French: niet alleen schrijven ze topboeken, de prijs voor meest sympathieke schrijversduo ooit gaat naar het Britse schrijversechtpaar Nicci Gerrard en Sean French. Onze Birte mocht hen interviewen en sprak nadien de legendarische woorden: “Ik ben verliefd!”

8 Zwijgen is bitter van Sofie Delporte: deze sympathieke Vlaamse won de Hercule Poirot publieksprijs, en dat is wat ons betreft meer dan verdiend!

9 Alles van Anja Feliers: haar thrillerreeksen rond psychologe Kathleen Verlinden, die rond medium Caro Westerhof of de erotische Dirty Little Secrets-trilogie: we konden niet kiezen. En dus zetten we ons kartonnen bordje op de hele Anja Feliers-stand.

10 De verborgen belofte van Lucinda Riley: omdat Lucinda nóóit – in geen enkele top 10 – mag ontbreken, toch?

Meer tips:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!