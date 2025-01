Wat is voordeliger: je reis boeken met vroegboekkorting of last minute?

Wanneer je een reis boekt, zijn kortingen en deals altijd mooi meegenomen. Maar haal je het meeste voordeel uit de vroegboekkortingen of wacht je toch beter tot de last minute deals? Britta Baeke, reisexpert bij de website Travel Like A Pro & Travel Express Benelux, geeft antwoord én tips.

Is het voordeliger om je reis te boeken met vroegboekkorting of last minute?

Vroegboekkortingen

“Touroperators, vliegtuigmaatschappijen en hotelketens willen hun vliegtuigzitjes en kamers zo vroeg en zo snel mogelijk gevuld krijgen”, legt reisexpert Britta Baeke uit. “Op het moment dat ze hun reizen beschikbaar stellen, geven ze daarom forse kortingen, in de hoop dat reizigers dan al een reis vastleggen.”

“Let wel, de fameuze vroegboekperiode start tegenwoordig vroeger en duurt ook minder lang. Vanaf september zetten de meeste organisaties hun reizen voor het volgende zomerseizoen in de kijker, mét korting. Terwijl je tot enkele jaren geleden nog tot in januari of februari goede deals kon scoren, stoppen de vroegboekkortingen vandaag bij sommige aanbieders al midden december. Het gaat dus razendsnel.”

Vooral wie tijdens de schoolvakanties, zéker de zomervakantie, op reis wilt, zijn vroegboekkortingen the way to go, volgens Baeke. “Ook als je een specifiek hotel in gedachten hebt of met de hele familie weg wilt (en dus uit bent op een resem familiekamers), ben je er best zo vroeg mogelijk bij.”

“Populaire (zuiderse) bestemmingen, zoals Spanje, Griekenland, Turkije en de Canarische eilanden, boek je het best zo vroeg mogelijk op voorhand. Tijdens schoolvakanties zijn betaalbare vliegtuigzitjes en mooie hotelkamers voor deze bestemmingen zeer gegeerd en razendsnel volzet. Snel zijn is dus de boodschap.”

Last minute deals

“Last minute deals kunnen dan weer voordeliger zijn voor wie flexibel is qua periode en bestemming”, vertelt Baeke. “Touroperators en reisorganisaties houden last minute fikse kortingen op hun ‘overschotjes’. Maakt het voor jou niet uit op welke dag je vertrekt, wanneer je terugkomt of waar je reis naartoe gaat? Dan kun je enkele weken tot dagen op voorhand zeer goede deals scoren. Hoe flexibeler je bent, hoe interessanter de prijzen. Een dag of twee vroeger of later vertrekken kan een groot verschil maken.”

“Ook voor minder populaire bestemmingen is de kans op mooie last minute aanbiedingen groter. Een last minute reis vinden naar een populaire zonbestemming als Tenerife in het midden van de winter is vaak lastiger, tenzij je heel goed rondkijkt.”

Dé conclusie

Een vroegboekkorting of last minute deal: de ene is dus niet noodzakelijk voordeliger dan de andere. Veel hangt af van wat voor type reis je wilt boeken. Ben je afhankelijk van schoolvakanties of een andere vaste periode, wil je naar een populaire bestemming of specifiek hotel of vakantiehuis? Dan zullen vroegboekkortingen voordeliger zijn. Wie flexibel is qua bestemming, periode en accommodatie, kan last minute betere deals strikken.

Je reis boeken met korting: hou rekening met deze zaken!

Zowel tijdens de periode van de vroegboekkortingen als die van de last minute aanbiedingen zijn er een heleboel interessante deals en acties. Hoe zorg je ervoor dat je je niet verkeerdelijk laat verleiden door een korting die misschien te mooi is om waar te zijn? Hou tijdens het boeken volgende tips van reisexpert Britta Baeke in het achterhoofd:

Kijk goed na wat er precies in de kortingsactie zit, zodat je achteraf niet voor verrassingen (en extra kosten) komt te staan. Het is niet omdat je een kamer met korting boekt, dat dit inclusief standaardontbijt, bedlinnen of poetskost is. Is de deal realistisch? Een supergoedkoop hotel in Parijs of New York dat in een van de voorsteden – en dus op een halfuur rijden – van het stadscentrum blijkt te liggen, waardoor je dagelijks het openbaar vervoer of een taxi moet betalen, is vaak minder interessant dan een iets duurder hotel in het stadscentrum zelf. Laat je niet te snel verleiden door een goedkope vlucht. Wanneer je enkel je vlucht boekt en pas later je overnachting, hou er dan rekening mee dat de hotelprijzen op enkele weken tijd enorm de hoogte in kunnen schieten. Dan heb je niet veel aan je goedkope vlucht. Boek je nu al je vlucht omwille van kortingen, boek dan binnen de drie weken je overnachting. Je bent niet altijd goedkoper af als je zelf boekt. Touroperators kopen hun hotelkamers en vliegtuigzitjes en masse in, waardoor ze een andere prijs betalen dan jij. Pakketprijzen (vlucht en hotel) kunnen hierdoor soms goedkoper uitkomen. Belangrijk is wel om de prijzen van verschillende touroperators onderling te vergelijken. Naast de verschillende touroperators onderling is het ook aangeraden om reisformules te vergelijken. Een cruise komt soms goedkoper uit dan een hotelvakantie, omdat je meer krijgt (transport, overnachting, maaltijden…) voor de prijs.

Met dank aan Britta Baeke van travellikeapro.be & Travel Express Benelux.

