Herfstpret met onze puzzelpocket. Nú gratis bij Libelle!

Geen drukte, geen haast, geen stress. Wat ons betreft de drievuldigheid die onlosmakelijk verbonden is met de herfst. Duik daarom in onze gratis puzzelpocket, dé beste manier om even lekker te ontspannen! Deze week gratis bij je Libelle.

Puzzelpret in de pocket, mét Libelle!

Er zijn weinig dingen fijner in de herfst dan met een dekentje in de zetel ploffen. Correctie: er zijn weinig dingen fijner in de herfst dan met een dekentje én onze puzzelpocket in de zetel ploffen! Want puzzelen bij kaarslicht en in het gezelschap van een kopje thee of ander hartverwarmend drankje, is voor ons een heerlijke bezigheid in dit knusse seizoen.

Voor wie ook van wat rustiger herfstgenot houdt, zit er een fijne verrassing bij de Libelle van deze week: onze puzzelpocket. Het puzzelboekje bevat verschillende variapuzzels, van woordzoekers en Zweedse puzzels over zeeslagspelletjes en binero’s. 53 puzzels in het totaal, verzameld in een compact formaat.

Mis deze herfsttraktatie niet en ga om de Libelle van deze week!

Haal de Libelle van deze week in huis en krijg er onze puzzelpocket gratis bovenop!

Ook dit lees je deze week in Libelle:

20x appeltoppers: in een salade, stoofpotje of strudel

Knutselen met herfstbladeren, van een krans tot schilderijtje

De beste Thaise restaurants geselecteerd door de redactie

Gezond-dossier: Eva kreeg op haar vijftigste twee nieuwe heupen

Nieuw samengesteld gezin: zo pakken zij het aan

Dat en nog veel meer interessante, ontroerende en fijne artikels lees je deze week in Libelle, vanaf donderdag 3 oktober in de winkel. Of download de Mijn Magazines app en lees je favoriete magazine digitaal.

Libelle 🧡 de herfst:

