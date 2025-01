Een hobby voor je kind: aanmoedigen maar niet pushen

Een hobby vinden voor je kind waarin het zich helemaal kan uitleven is niet altijd even makkelijk. Soms duurt het even en heeft het af en toe een duwtje in de rug nodig. Maar hoe kun je je kind aanmoedigen zonder te gaan pushen?

Elke ouder ziet zijn kind graag gelukkig. Thuis, op school, maar ook als het zijn hobby beoefent. Je wilt niet die irritante, schreeuwende ouder langs het voetbalplein zijn, maar wel tonen dat je begaan bent en je kind steunt in zijn hobby. Voor het ene kind is dat op dat voetbalveld, voor het andere misschien bij een toneelvereniging of schaakclub. Kinderen moeten in de eerste plaats zelf gemotiveerd zijn, maar jij kunt hen natuurlijk wel aanmoedigen.

De juiste hobby voor je kind

Om te beginnen is het belangrijk om een hobby te vinden die bij je kind past. Waarvan gaan zijn ogen blinken? Waar liggen zijn talenten? Observeer je kind en ontdek waar het enthousiast van wordt. Bied zoveel mogelijk nieuwe dingen en activiteiten aan, zodat je ook de verborgen talenten en passies van je kind leert ontdekken. Vaak zijn kinderen geneigd om de meest evidente sporten of hobby´s te proberen, omdat ze deze kennen of omdat ze in de buurt beschikbaar zijn. Maar wie weet ligt de passie van je zoon of dochter in een niet zo traditionele hobby?

Ga niet pushen

Het ene kind heeft al wat meer aanmoediging nodig dan het andere om iets te proberen of nadien vol te houden. Er is niets mis met een duwtje in de rug of wat extra peptalk als je kind een baaldag heeft, doorzetten is iets wat het moet leren. Maar je kind pushen kan verregaande gevolgen hebben. Als je kinderen het gevoel heeft dat je te veel druk legt, verliezen ze hun intrinsieke motivatie en het plezier dat bij een hobby hoort. Ze ervaren stress, hebben het gevoel niet aan de verwachtingen te voldoen en krijgen een negatief zelfbeeld. Soms leidt het ertoe dat ze een levenslange aversie ontwikkelen tegen die ene activiteit.

Aanmoedigen en interesse tonen

Hoe kun je dan interesse tonen en af en toe dat duwtje in de rug geven, zonder hierin te overdrijven?

1. Plezier staat voorop

Een hobby is iets waar je kind in de eerste plaats plezier aan moet beleven, los van zijn of haar talenten. Heeft je zoon of dochter er een keertje geen zin in, dan mag je gerust wat aanmoedigen. Merk je echter dat het probleem blijft aanhouden, dan is blijven pushen geen oplossing en moet je dieper graven. Misschien is je kind er niet zo goed in, wordt hij of zij gepest of is het gewoon tijd voor iets nieuws?

Op zoek naar iets nieuws? Ontdek deze verrassende sporten voor je kind.

2. Het vraagt tijd

Sommige kinderen verliezen hun motivatie omdat ze het gevoel hebben dat het hen niet lukt en dat ze niet goed genoeg zijn. In de eerste plaats moeten kinderen leren dat niet alles vanzelf gaat en dat oefenen -vaak gedurende langere tijd- echt wel tot resultaten kan leiden. Zeker bij kinderen bij wie voor de rest alles vanzelf lijkt te gaan is het belangrijk dat ze leren om zich in te zetten en vol te houden. Doorzettingsvermogen is iets wat in hun verdere leven nog heel belangrijk zal zijn.

3. Het gaat niet over jou

Vergeet niet dat het om je kind gaat en niet om jou. In sommige gevallen willen ouders zo graag dat hun kind gaat voetballen of piano leert spelen omdat het goed staat, of omdat ze het zelf nooit hebben kunnen doen. Let op dat je jouw droom niet projecteert op je kind.

4. Pas op met complimentjes

Je kind aanmoedigen is positief, maar te veel schouderklopjes geven kan een omgekeerd effect hebben. Ongewild leg je zo namelijk erg veel druk bij je kind. Het wil die hoge verwachtingen van jou zo graag inlossen dat het op een bepaald moment zoveel stress geeft dat het verlammend werkt. Koppel je enthousiasme bovendien niet aan succes. Wees dus even geïnteresseerd als je zoon of dochter wat minder goed presteert. Vraag niet meteen of ze gewonnen hebben na een match, maar vraag of ze plezier hebben gehad. Merk je dat je kind zelf moeite mee heeft met een mindere prestatie, zeg dan dat je het super vond dat het zijn best bleef doen.

