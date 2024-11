Liefde op latere leeftijd: zo haal je het beste uit een latrelatie

Of je nu al jaren met je partner samen bent of je net een nieuwe relatie bent begonnen: liefde is – en blijft – een werkwoord. Onze expert geeft advies om ook op latere leeftijd het beste uit je latrelatie te halen.

De expert: Prof. dr. em. Alfons Vansteenwegen is relatietherapeut en seksuoloog. Hij schreef verschillende boeken, waaronder ‘Liefde op leeftijd’ en ‘Liefde is een werkwoord’.

Latrelatie op latere leeftijd

Een tijdje geleden vroeg een lezeres op onze Vriendinnenpagina hoe mensen op latere leeftijd in een nieuwe relatie zouden stappen. Een latrelatie werd daarbij het vaakst gekozen. “Toch nuanceer ik graag met het feit dat de meerderheid van de mensen samenblijft als ze kunnen”, vertelt Vansteenwegen.

In zijn boek ‘Liefde op leeftijd’ leren we bijvoorbeeld dat maar liefst 76 procent van de mannen tussen 75 en 80 jaar samenleven met een partner. Bij vrouwen is dat 50 procent. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat vrouwen op latere leeftijd sneller alleen vallen dan mannen. Twee op drie 80-plussers zijn vrouw.

De voordelen van een latrelatie

“Latrelaties ontstaan vaak wanneer mensen een nieuwe partner vinden, maar daarnaast al een eigen leven en een eigen huishouden hebben’, vertelt Vansteenwegen. “Daarbij worden dan de voordelen van een relatie gecombineerd met afstand.

De ervaring leert namelijk dat het niet simpel is om met iemand te gaan samenwonen als je jarenlang met iemand anders hebt geleefd of een lange tijd alleen hebt gewoond. Er zijn dan al heel wat gewoontes, regels, patronen en rituelen ontstaan en die zijn heel persoonlijk, dat maakt het moeilijk. Maar opnieuw: het gaat dan over mensen die op hoge leeftijd een partner verloren zijn en een nieuwe partner vinden. Het doet dan deugd om iemand te hebben waar je af en toe naartoe kunt, zonder de verplichtingen.”

Mentaal scheiden

“In die latrelatie zitten heel wat elementen die ook in een lange relatie van belang zijn”, klinkt het. “We spreken dan van ‘mentaal scheiden’. Het gaat erom dat je je bewust blijft van het verschil en er niet zomaar vanuit gaat dat je relatie voor eens en voor altijd klaar is. Maar dat je blijft bijleren en zaken blijft uitwisselen, zonder uit te gaan van je eigen zekerheid.”

“Mentaal scheiden gaat niet over apart leven. Het is een zeer intens contact, maar met het besef dat het niet evident is. Dat de ander altijd anders is dan je misschien denkt. Het onderscheid beseffen, het verschil, het anders zijn, het origineel zijn. Verrast zijn door elkaar. Dat houdt de relatie levendig.”

Betrokkenheid creëren

En een relatie levendig houden, doe je volgens Vansteenwegen door betrokkenheid te creëren. “Heel dikwijls gaan we alles zelf invullen omdat we denken dat we de ander kennen, maar daar schuilt net het gevaar om de ander vast te leggen. De neiging om alleen te steunen op wat je van de ander al weet, maakt namelijk dat je de originele boodschap dikwijls mist. Doe je dat niet, dan blijf je bijleren over elkaar.”

En toch is het een goed idee om een soort van latrelatie in te bouwen in je relatie. “Dan heb ik het vooral over het belang van tijd apart in te plannen”, licht Vansteenwegen toe. “Iedereen heeft in meer of mindere mate behoefte aan een ‘eiland’, een vluchtheuvel waar je even ongestoord met de aandacht bij jezelf aanwezig kunt zijn. Samen met ‘doorspreken’, ingaan op bepaalde zaken en gevoelens, is dat de basis van een levendige relatie op latere leeftijd.”

Vertrouwen

Dat te veel mensen samenblijven uit gemak, ziet Vansteenwegen niet per se zo. “Vertrouwdheid is een belangrijk argument binnen een lange relatie. Als je met iemand samenleeft, leer je elkaar vertrouwen. Want als je spreekt over relaties op latere leeftijd, is het toch noodzakelijk om rekening te houden met verouderingsprocessen…

Wist je bijvoorbeeld dat mensen op tachtigjarige leeftijd gemiddeld aan twee à drie chronische ziekten lijden? Dan ben je toch beter af met een vaste partner waarbij je erop kunt vertrouwen dat jullie elkaar kunnen en zullen opvangen. Je kunt dat gemakzucht noemen, maar het is meer dan dat. Het gaat om troost, begrip, medeleven bieden. Om gevende liefde.”

Meer lezen? Vansteenwegen deelt zijn jarenlange ervaring en opgedane kennis als relatietherapeut in zijn boeken ‘Liefde op leeftijd’ (€ 21,99 – Uitgeverij Lannoo) en ‘Liefde is een werkwoord’ (€ 24,99 – Uitgeverij Lannoo).

