Rust in je hoofd: 11 podcasts rond zelfzorg

Een podcast is de ideale manier om iets bij te leren of gewoon even volledig tot rust te komen. Kun jij wel wat extra zelfliefde gebruiken? Dan komen deze podcasts over zelfzorg als geroepen.

11 podcasts rond zelfzorg

1. Nina Mouton



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Psycholoog Nina Mouton ken je waarschijnlijk van haar boeken ‘Mild Ouderschap’, ‘Zelfzorg is het begin van alles’. In de podcast heeft ze het onder andere over grenzen stellen, verbinding maken (met kinderen) en een goede balans vinden in het leven.

2. Nog negen minuten



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nood aan een meditatie-oefening, maar altijd het gevoel dat je te weinig tijd hebt? Dan is de podcast ‘Nog 9 minuten’ van Evi Hanssen, Hilde De Baerdemaeker en Jutta Borms een goed idee. In negen minuten tijd praten ze jou door en meditatie, en dat 21 dagen lang, én rond verschillende thema’s. Perfect om je dag te starten (in plaats van negen minuten snoozen dus) of net om je dag af te sluiten.

3. Uit mijn hoofd



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kristien Wollants maakte eerder al de popuaire podcast ‘Radio Mama’, nu is ze terug met ‘Uit mijn hoofd’. Daarin gaat ze samen met gasten en experten op zoek naar een goede balans tussen lichaam en geest, en wil ze ontdekken hoe ze minder kan piekeren. In de eerste aflevering gaat het over het innerlijke kind dat we allemaal nog in ons meedragen.

4. Alles goed?



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Hoe vaak antwoordt jij simpelweg ‘ja’ als iemand je vraagt of alles goed is. Evy Gruyaert wil dat we eerlijker durven antwoorden op die vraag door onderwerpen te bespreken die ons stress bezorgen. Elke aflevering gaat ze dieper in op een thema met een expert en met één van haar podcastvrienden. Komen onder andere aan bod: zelfbeeld, het imposter syndroom en afscheid nemen van een geliefde.

5. Bruto Nationaal Geluk



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In Bruto Nationaal Geluk gaan psychologe Maaike en podcastmaker Eva op zoek naar manieren om iedereen gelukkiger te maken en zo het Bruto Nationaal Geluk te verhogen. Ze bespreken onder andere werkgeluk, vriendschappen en het gelukzalige gevoel van op tijd stoppen. Een goede mix van getuigenissen, praktische tips en uitleg over hoe ons brein nu precies werkt.

6. Zonder zever



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zelfzorg gaat niet alleen over ontspanning, maar ook over gezonde voeding, voldoende beweging en de juiste relaties. Zonder zever bestaat ondertussen uit maar liefst 66 afleveringen waarin telkens een expert vertelt over zijn of haar vakgbied. Filip Raes heeft het over piekeren, Steven Laureys praat over het menselijke brein en mediteren en Katrien Koolen vertelt hoe je aan de slag kunt na bedrog in je relatie. En dat zijn nog maar enkele van de experten die achter de micro kruipen bij hosts Hana & Amber.

7. De Koesterfabriek



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ben jij hoogsensitief of heb jij het gevoel dat je vaak overprikkeld bent? Dan is deze podcast zeker iets voor jou. Onderneemsters Stien en Myrthe – naar eigen zeggen gevoelig en mét handleiding – vragen aan experten en ervaringsdeskundigen tips om je leven zo goed mogelijk te leiden. Vergis je niet, hoogsensitief zijn biedt heel wat voordelen, maar het is belangrijk die vooral ook zelf te zien.

8. Het betere werk



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Helaas is het heel vaak je job die voor stress zorgt. Slaag je er niet in om digitaal te deconnecteren of twijfel je of je job wel zinvol genoeg is? ‘Het Betere Werk’ is een podcast van zes afleveringen waarin Lore Vermeulen en Pieter Blomme van de UGent op zoek gaan naar goede tips om werk werkbaar te houden. Verschillende experten komen aan bod in de zes afleveringen.

9. Buikgewoel



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Dat het ouderschap een serieuze impact heeft op ouders, is algemeen geweten. Dat tijd voor zelfzorg er vaak aan in schiet, helaas ook. Nochtans is zelfzorg voor jonge ouders essentieel. In Buikgewoel praat vroedvrouw, perinatale coach en mama Evy De Bock over het mentale aspect dat verbonden is aan het moederschap. Ze praat met getuigen en experten uit het vakgebied om het taboe op psychische kwetsbaarheid voor, tijdens en na de zwangerschap te verbreken. Herkenbaarheid is misschien wel de eerste stap naar zelfzorg.

10. Onbespreekbaar



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nog zo’n podcast die taboes wil doorbreken, is ‘Onbespreekbaar’. Nicolas en Jef dromen van een wereld waarin mentale gezondheid bespreekbaar wordt. Geen topic blijft onbesproken: van zelfacceptatie of schoonheidsidealen tot zelfzorg, perfectionisme en pestgedrag. Ondertussen is er ook het boek.

11. Niemand vindt u leuk



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Pesten kan een enorme mentale impact hebben. Dat weet weervrouw Jacotte Brokken maar al te goed. In de podcast ‘Niemand vindt u leuk’ praat ze met haar psycholoog over onverwerkte trauma’s, maar heeft ze het ook met lotgenoten als Otto-jan Ham, Merol en Miss België Kenza Ameloot.

Lees ook: Onze favoriete podcasts over relaties en seks

Meer over psycho & relaties:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!