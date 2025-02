Dit zijn de 5 ultieme tips voor een goede relatie

Wat is het geheim van koppels die al jaren samen zijn én gelukkig zijn samen? Experten weten al langer dat er geen ultiem geheim is dat zorgt dat je relatie slaagt of breekt. Toch zijn er tal van tips om jullie geluk meer kans op slagen te geven. Dit zijn vijf tips voor een goede relatie van psychologe en relatietherapeute Sarah Hertens.

5 tips voor een goede relatie

Relatietherapeute Sarah Hertens deelt haar vijf gouden tips voor een goede relatie.

1. Respecteer de verschillen

“We zoeken een partner die gelijkgestemd is qua visie, waarden en normen, maar het zijn net de verschillen die voor extra uitdaging en prikkeling zorgen, en waarin je elkaar kunt aanvullen en versterken. Ga voor een goede balans tussen verbinding en autonomie. Wat je samen deelt, zorgt voor veiligheid, stabiliteit en zekerheid. Maar even belangrijk is je eigenheid behouden: je hobby’s, vrienden en vriendinnen, meningen, noden en behoeftes… Als je jezelf kunt en mag zijn in de relatie, en ook de ander respecteert in het verschil, dan is dat al heel wat.”

2. Investeer in je relatie

“Besef dat een relatie niet vanzelf loopt, dat ze constant in groei is en voortdurend investering vraagt. Ik vergelijk het met in conditie zijn: als je maar één keer in de maand aan sport doet en maar nu en dan gezond eet, dan ben je eraan voor de moeite. Ook een relatie vraagt een consequente en bewuste aanpak, veel geduld en doorzettingsvermogen. Zeker op de ‘groeimomenten’ zoals wanneer je gaat samenwonen, verbouwt, kinderen krijgt, op pensioen gaat… Die gaan vaak gepaard met de nodige groeipijnen en kunnen de relatie onder druk zetten. Als koppel moet je dan telkens heroriënteren en opnieuw met elkaar afstemmen. Zie investeren in je relatie ook niet zozeer als werken, maar als een uitdaging waardoor je samen groeit.”

3. Werk aan verbinding

“Investeren in verbinding met je partner hoeft niet noodzakelijk iets groots of moeilijks te zijn. Even een (klein) gebaar om te tonen, te zeggen of te laten voelen aan de ander dat die belangrijk is voor jou en ertoe doet, is al voldoende. Toon echte interesse in je partner en in wat die leuk vindt. Vraag ’s avonds hoe de dag geweest is en maak er tijd voor, al is het maar vijf minuten, zonder ondertussen andere dingen te doen. Blijf nieuwsgierig naar je partner en stel oprechte vragen, denk niet te snel dat je je partner door en door kent. Tenslotte zijn we constant in groei. Wees ook attent voor elkaar: iets lekkers meebrengen of klaarmaken voor je partner, elkaar eens een compliment geven en appreciatie tonen… Meer hoeft het vaak niet te zijn.”

4. Wees mild voor jezelf

“Dat betekent niet dat je met jezelf helemaal in het reine moet zijn voor je aan een relatie begint – je kunt ook samen groeien – maar het is wel belangrijk dat je je eigen handleiding kent. Iedereen heeft troeven en kwaliteiten, maar ook kleine kantjes en kwetsuren. Die zijn niet goed of fout, het is wat het is. We denken soms dat we de beste versie van onszelf moeten zijn in een relatie, en verwachten dat ook van onze partner, maar het is net door kwetsbaar te kunnen zijn, dat je tot verdieping komt.”

5. Stel je kwetsbaar op

“Durf je twijfels en kwetsuren te delen. Een partner die niet op de hoogte is van bepaalde gevoeligheden kan onbewust een gevoelige snaar raken. Zo ontstaan vaak ruzies. Ook je partner heeft natuurlijk kleine kantjes, aanvaard ze, maar praat er ook over. Door je af te vragen waarom iemand denkt of reageert zoals die dat doet, verdiep je de relatie. Zet ook in op lichamelijkheid, wat veel breder gaat dan seks. En vergeet niet om samen te lachen en onnozel te doen.”

