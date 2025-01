Al jaren samen? Voor de een voelt het vertrouwd en veilig, maar de ander mist de spanning. Wij vroegen aan relatietherapeut Kris De Groof: hoe hou je het spannend in een lange relatie?

In sprookjes en romantische films eindigt het meestal met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’, maar in de praktijk is dat de start van de relatie en volgt er nog een hele weg met onvermijdelijke hobbels. Dat passionele verliefde gevoel maakt plaats voor meer rust en vertrouwdheid. Dat klinkt leuk, maar ook een beetje saai. Wij vroegen daarom aan relatietherapeut Kris De Groof: hoe hou je het nu spannend in een lange relatie?

Leen (38) herkent het gevoel. Ze is nu vijftien jaar samen met Bernd. “Het is zeker niet slecht met Bernd, maar alles lijkt gewoon zijn gangetje te gaan: we werken, doen het huishouden of doen iets met de kinderen of de vrienden en gaan slapen. Soms mis ik hoe wij in het begin waren: we deden samen de zotste dingen, reisden veel en hadden veel seks. Nu lijkt dat allemaal wat minder door de beslommeringen van de dag.”

Kris De Groof: “Heel herkenbaar. In het beginstadium van een relatie zijn er vaak nog geen kinderen en minder verantwoordelijkheden. Gaandeweg – als koppels gaan samenwonen – worden er gewoontes en routines ingebouwd. Die zijn zeker niet slecht: ze zorgen voor structuur en houvast en maken ons leven gemakkelijker. Maar ze zorgen ook voor een vorm van voorspelbaarheid. Dat hoeft geen probleem te zijn, pas als iemand iets mist in de relatie, is het tijd om op onderzoek te gaan.”

Spanning draait niet alleen om seks. Ga eens op date, probeer een nieuw restaurant of volg een workshop. Nieuwe dingen hebben een groot effect

Wat is passie voor jou?

Dat is de eerste vraag die we ons volgens Kris De Groof moeten stellen. “Een relatie bestaat uit vier onderdelen waarop een koppel continu golft: verliefdheid, romantiek, kameraadschap en seks. Afhankelijk van de fase in je leven waarin je je bevindt, vind je het een al belangrijker dan het ander. In de eerste maanden spelen verliefdheid en seks misschien de hoofdrol, terwijl je na een paar jaar net veel meer belang hecht aan kameraadschap en op elkaar kunnen vertrouwen.

Dat de spanning vermindert hoeft daarom niet slecht te zijn. Veel koppels vinden het net fijn dat het heel veilig en vertrouwd voelt bij elkaar, dat ze weten wat ze aan elkaar hebben. Zeker tijdens de jaren dat er jonge kinderen zijn, focussen partners vaak op het gezin en op alles wat erbij komt kijken: alles draaiende houden kost nu eenmaal veel tijd een aandacht. Velen verliezen op dat moment elkaar of de relatie wat uit het oog. Toch is het vaak pas daarna dat een of beide partners beseffen dat ze iets missen in hun relatie.”

Praten over seks is goed, maar kies het juiste moment. Iedere stap tijdens seks evalueren en bespreken, kan onzeker maken en een echte goestingdoder zijn

Nieuw is spannend

“Om spanning te voelen, hebben we soms nieuwe dingen nodig. Die hoeven zich zeker niet altijd af te spelen op seksueel vlak, in tegendeel zelfs. In sommige relaties hebben koppels misschien op regelmatige basis seks, maar mist een van de twee romantiek of kameraadschap.

Ga eens voor jezelf na wat je eigenlijk mist en wat die spanning voor jou betekent. En ga ook na of dat gevoel er in het begin van je relatie wél was. Soms missen koppels een gevoel van spanning dat er nooit was, maar waar ze simpelweg niet bij stilstonden.

Leen mist duidelijk het gevoel dat ze had toen ze pas samen waren. Dan is het zeker interessant om samen eens terug te keren naar die beginperiode en uit te spreken wat je toen zo leuk vond aan elkaar of wat dat ‘spannende’ gevoel teweegbracht. Dat kunnen bespreken is vaak al een eerste mooie stap die al terug een sprankeltje teweegbrengt. Het is pas als koppels zich helemaal niet meer kunnen voorstellen waarom ze op hun partner gevallen zijn, dat ik me zorgen maak.”

Opnieuw op date

“Ik zou Leen in de eerste plaats aanraden om terug dates in te plannen. Ik geef het koppels vaak als opdracht mee. Plan dates in, en wissel af wie ze organiseert. Het kan spannend zijn om nieuwe dingen te proberen: een workshop of iets doen wat je nog nooit hebt gedaan. Het mag klein zijn: een koppel dat heel graag samen iets gaat eten, kan er een sport van maken om telkens een nieuw restaurant te kiezen. Zoiets kleins kan al een gevoel van spanning teweegbrengen. En als je als koppel zelden of nooit elkaars hand vastneemt of knuffelt, kun je het eens wat vaker doen.

Daarnaast raad ik aan om eens naar je jongere zelf te kijken. Wat vond je vroeger leuker? Ik begeleid een koppel waarvan de vrouw vaak aan rotsklimmen deed, het gaf haar een kick. Maar door de drukte kwam ze er niet meer toe. Op hun volgende reis samen, gaan ze ervoor. Ze ervaart er spanning door, en het feit dat haar partner -die er eigenlijk zelf weinig om geeft- meegaat, zorgt voor een extra gevoel van verbinding.”

Praten en samen zoeken

Ook Geike (32) mist de beginfase van haar relatie. Al vindt zij vooral dat haar seksleven erop achteruit is gegaan. “De eerste maanden verwende Bob mij: hij leek beter zijn best te doen. Nu weet ik vooraf bijna wat er gaat gebeuren en hoe. En ik heb het gevoel dat mijn libido er daardoor op achteruit is gegaan”, geeft ze toe. “Ik vind het moeilijk om dat aan te halen, want ik heb schrik hem te kwetsen.”

Volgens Kris De Groof is dat nochtans een goed idee. “Al moet ze natuurlijk wel de juiste plaats en het juiste moment kiezen. Als een partner uitgebreid bespreekt tijdens de seks wat hij of zij graag heeft en alles evalueert, kan dat voor de ander een echte ‘goestingdoder’ zijn. Beter is het om met tegenbewegingen of kreunen duidelijk te maken wat wél geapprecieerd wordt.”

Gesprekken over seks moet je regelmatig blijven voeren. Je denkt je partner misschien te kennen, maar als mens zijn we constant in evolutie. Wensen en noden veranderen

Bespreek je fantasieën

“Daarnaast is het goed om elkaars fantasieën te bespreken. Een handige manier om te laten merken wat je leuk vindt, zonder de nadruk te leggen op wat je nu minder aangenaam vindt. En vergis je niet, na een tijd denken we onze partner van binnen en van buiten te kennen, en heel goed te weten wat hij of zij al dan niet wil. In de slaapkamer en erbuiten. Maar ook dat is heel vaak niet het geval. Als mens zijn we constant in evolutie, je moet dus gesprekken blijven hebben met je partner, ook al heb je ze misschien al vaak gehad. Spreek over seks, en over je noden en wensen in de relatie en daarbuiten. Het is nooit te laat om het gesprek aan te gaan.”

‘Restjesseks’

Kris De Groof benadrukt nog dat Geike zeker geen alleenstaand geval is. “Er is zelfs een term voor vanzelfsprekende seks: ‘restjesseks’. Ons brein maakt het zichzelf graag gemakkelijk. We doen dingen op een bepaalde manier omdat we dat gemakkelijk vinden. Alles wat we moeilijk of uitdagend vinden, laten we al snel achterwege. Op seksueel vlak is dat niet anders. En zo ontstaat er dus ‘restjesseks’: wat overblijft, is wat handig en bekend is. Dat is praktisch, maar kan ook als heel saai ervaren worden.

Sommige koppels kunnen bij wijze van spreken volledig zeggen wat er gebeurt tijdens zo’n vrijpartij: ‘We knuffelen, na twee minuten gebeurt er dit, na vier minuten dit en we eindigen zo’. Daarom is het goed om eens nieuwe dingen te proberen: een ander standje, een andere plaats of seksspeeltjes bijvoorbeeld. Of wie weet is polyamorie iets voor jullie? Ook hier weer geldt: praat erover. Start gerust klein: zo heb ik een cliënte die wil dat de gordijnen openblijven tijdens seks of een man die ervan droomt om het met zijn vrouw in de auto te doen. Maar het kan zelfs nog kleiner: zo is het leuk om eens te wisselen van de vaste kant waarop je slaapt en te kijken wat er gebeurt. Heel kleine verschillen kunnen al voor een verschuiving in dynamiek zorgen.

Verschil in libido

Geike: “Ik probeer wel graag te vrijen, maar ik voel me vaak schuldig omdat ik veel minder zin dan Bernd lijk te hebben.” Daarover is Kris De Groof duidelijk: “in een relatie zijn er altijd verschillen. Op het vlak van wat je wilt, wat je belangrijk vindt en hoeveel zin je hebt in seks. Het is net de uitdaging om elkaar daarin te vinden en die verschillen te overbruggen. Geike moet zich vooral de vraag stellen wat haar wel nog opwindt en bespreken met Bernd wat dat is. Zelfmasturbatie kan daarbij zeker helpen. Enerzijds om jezelf te leren kennen en te ontdekken wat je leuk vindt, anderzijds om te kunnen fantaseren en te voelen wat je opwindt. Maar ook een prikkelende scène uit een film of boek kunnen voor inspiratie zorgen.”

Mis je spanning bij je partner?

Of kun je die spanning ook elders halen? Nog belangrijk volgens Kris De Groof: “Een relatie moet niet alles voor je doen. Misschien kun je zelf een nieuwe hobby proberen of je afvragen of er iets anders in je leven niet helemaal juist voelt. Vergeet niet dat je partner niet verantwoordelijk is voor jouw geluk, hij kan er hooguit toe bijdragen.”

Zo hou je het spannend in een lange relatie: 5 praktische tips van Kris De Groof

Wat is spanning voor jou? Ga voor jezelf na wat je nu mist. Wil je nieuwe activiteiten uitproberen, wil je op seksueel vlak meer avontuur of vind je het prima zo? Alles is mogelijk.

Ga voor jezelf na wat je nu mist. Wil je nieuwe activiteiten uitproberen, wil je op seksueel vlak meer avontuur of vind je het prima zo? Alles is mogelijk. Praat vaker met je partner. Vertel bijvoorbeeld waarom je je zo aangetrokken voelde tot hem of haar. Bespreek hoe jullie over elkaar dachten toen jullie elkaar voor het eerst zagen. Maar ook wat je nog graag zou willen uitproberen in de toekomst, wat jullie dromen zijn… (Vragenspelletjes kunnen daarbij helpen.)

Vertel bijvoorbeeld waarom je je zo aangetrokken voelde tot hem of haar. Bespreek hoe jullie over elkaar dachten toen jullie elkaar voor het eerst zagen. Maar ook wat je nog graag zou willen uitproberen in de toekomst, wat jullie dromen zijn… (Vragenspelletjes kunnen daarbij helpen.) Ga op date. Wissel af wie de date organiseert. Probeer origineel uit de hoek te komen.

Wissel af wie de date organiseert. Probeer origineel uit de hoek te komen. Vertel elkaars fantasieën. Wat vind je erg opwindend? Wat zou je graag eens proberen? Maak ook dat zo concreet mogelijk. Ik heb een leuke opdracht daarbij. Deel een prikkelende scène uit een boek, film of serie. Ik geef het vaak mee als opdracht aan mijn cliënten, en dan heb ik het niet over een bepaalde persoon of de uitstraling van iemand, maar letterlijk een scène. Zo had ik onlangs een heel lieve zachtaardige man, zijn vrouw toonde een beeldfragment van een macho-type. De man in kwestie zal natuurlijk nooit zo’n macho zijn, maar het geeft hem een heel duidelijk beeld van wat zijn vrouw precies bedoelt of opwindend vindt.

Wat vind je erg opwindend? Wat zou je graag eens proberen? Maak ook dat zo concreet mogelijk. Ik heb een leuke opdracht daarbij. Deel een prikkelende scène uit een boek, film of serie. Ik geef het vaak mee als opdracht aan mijn cliënten, en dan heb ik het niet over een bepaalde persoon of de uitstraling van iemand, maar letterlijk een scène. Zo had ik onlangs een heel lieve zachtaardige man, zijn vrouw toonde een beeldfragment van een macho-type. De man in kwestie zal natuurlijk nooit zo’n macho zijn, maar het geeft hem een heel duidelijk beeld van wat zijn vrouw precies bedoelt of opwindend vindt. Masturbeer, ook als jullie niet samen zijn. Zo kun je ook je eigen seksualiteit ontdekken. Bovendien is het een handige manier om goed te weten wat je leuk vindt. Ook als jullie samen zijn, is het prima om te masturberen.

Zo kun je ook je eigen seksualiteit ontdekken. Bovendien is het een handige manier om goed te weten wat je leuk vindt. Ook als jullie samen zijn, is het prima om te masturberen. Wissel de focus af. Een fijne oefening als jullie graag meer willen bezig zijn met wat de ander opwindt: leg tijdens elke vrijpartij de focus op een van jullie twee. Natuurlijk mag de ander ook genieten, maar de topprioriteit zit bij die ene die mag bepalen wat hij of zij het leukst vindt.

Meer over de liefde & relaties:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!