Stress om terug naar school te gaan? Zorg voor duidelijkheid en rust

Het is zover! De school gaat opnieuw van start. Staat je zoon of dochter te popelen om vriendjes terug te zien of voelen ze eerder stress voor die eerste schooldagen? In het laatste geval kunnen rust en duidelijkheid soelaas bieden.

De eerste schooldagen zijn behoorlijk spannend. Misschien weet je kind nog niet wie de klastitularis wordt en of alle vriendjes en vriendinnetjes opnieuw van de partij zullen zijn. Een gezonde dosis zenuwen is dus zeker heel normaal.

Niet alleen de school zelf, maar ook de overgang naar het schoolritme kan een uitdaging vormen. Na twee maanden vakantie is het weer wennen aan vroeg opstaan en de hele ochtendrush die erbij hoort. Dat brengt al snel stress met zich mee.

Gelukkig zijn er een aantal dingen die je als ouder voor je kind kunt doen.

1. Zorg voor rust en regelmaat

Rust en regelmaat zijn erg belangrijk, zeker in die eerste schooldagen. Ben je als ouder goed voorbereid, dan ervaar je zelf minder stress en straal je rust uit. Dat zit vaak in kleine dingen. Dek de tafel de avond ervoor en kies samen met je kind een outfit voor de eerste schooldag, zorg dat de boekentas klaar staat en dat de fiets of het busabonnement in orde is.

Bouw die eerste schooldagen bewust voldoende rustmomenten in. Sommige kinderen hebben echt tijd nodig om opnieuw aan het ritme te wennen. Zorg dat er buiten naar school gaan niet al te veel op de planning staat en maak het jezelf ook makkelijk. Stel een weekmenu op met eenvoudige gerechten, haal iets uit de diepvriezer of kies voor een afhaalgerecht. Op die manier heb je ‘s avonds voldoende tijd voor de kinderen.

2. Toon het nut aan van naar school gaan

Soms vragen kinderen zich af waarom ze in naar school moeten. Op dat moment is het belangrijk dat je hun vraag ernstig neemt en dat je laat weten dat je begrijpt dat het niet altijd even fijn is. Probeer het nut van naar school gaan en te leren aan te tonen met praktische voorbeelden – laat je kinderen uitrekenen hoeveel ze moeten betalen in de winkel bijvoorbeeld – en focus op de positieve dingen, zoals de vriendschappen.

3. Stress? Observeer en luister

Wat je niet moet doen, is hun angsten of stress minimaliseren. Die is er wel degelijk. Luister naar wat je kind te vertellen heeft en kijk naar hoe het zich gedraagt. Misschien is je kind bang om alleen naar school te fietsen of bezorgd over de nieuwe leerkracht?

Niet alle kinderen praten makkelijk over hoe ze zich voelen, net daarom is observeren belangrijk. Het is normaal dat je kind het die eerste tijd wat lastiger heeft, maar hou de vinger aan de pols.

4. Maak tijd voor ontspanning

Als je moe bent, ben je vatbaarder voor stress. Dat is bij kinderen niet anders. Voorzie daarom voldoende ontspanningsmomenten in die eerste schoolweek. Tenslotte heeft je kind net twee maanden vakantie gehad, waarin ze doorgaans minder prikkels te verwerken kregen. Door opnieuw volledige dagen op de schoolbanken door te brengen, kunnen ze sneller overprikkeld raken.

Maak bewust tijd voor ontspanningsmomenten. Dat kan rustig voor de televisie zitten zijn, maar vaak is beweging nog beter om eventuele stress weg te nemen. Trek de natuur in of laat de kinderen buiten ravotten, spelen, springen of dansen. Via hun lichaam kunnen ze de spanningen loslaten.

