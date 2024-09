Gaat je kind met de fiets naar school? 10 tips voor een veilige rit!

Gaat je kind met de fiets naar school? Dan hou je best rekening met een aantal dingen. We geven je 10 tips voor een veilige rit!

Met de fiets naar school: 10x tips

1. Leer samen de verkeersregels

Stuur je je kind alleen naar school? Dan is het noodzakelijk dat hij de belangrijkste verkeersregels kent, begrijpt én naleeft. Hier vind je alvast een schat aan informatie om het spelenderwijs aan te pakken.

2. Kijk de fiets regelmatig na

Check regelmatig of:

de remmen goed werken

de banden in goede staat zijn

het zadel nog op de juiste hoogte staat (kinderen groeien als kool)

de reflectoren proper zijn

de fietslichten werken

de fietsbel nog werkt

3. Opvallen moet

Laat je kind altijd een fluohesje of felgekleurde kledij dragen. Er zijn tegenwoordig heel wat hippe spullen met reflecterende elementen op de markt! Leer je kind ook dat hij zijn verlichting aanzet zodra het een beetje donker wordt.

Tip: ook (groot)ouders worden beter gezien als ze fluo dragen, geef dus het goede voorbeeld! Tips voor mooie reflecterede kledij vind je hier.

4. Leer je kind ‘praten’ met de andere weggebruikers

Communicatie in het verkeer is belangrijk. Leer je kinderen hun arm uit te steken als ze willen afslaan en oogcontact te zoeken met de bestuurders om er zeker van te zijn dat ze hen gezien hebben.

5. Must-have: de fietshelm

Een fietshelm beschermt de hersenen en vermindert bij een val het gevaar voor hersenbeschadiging en verwondingen aan het hoofd. Een must-have dus! Laat je kind zélf een hip exemplaar uitkiezen, zo zal het meer geneigd zijn ‘m met plezier op te zetten.

Een fietshelm is trouwens een aanrader voor jong én oud. Je zoon of dochter zal makkelijker een helm dragen als jij er ook een opzet.

6. Kijken, kijken, kijken

Op de fiets zou je wel een extra paar ogen kunnen gebruiken. Leer je kind dat hij goed om zich heen kijkt:

… vóór hij naar links uitwijkt als een geparkeerde auto de weg verspert

… om een straat in te slaan

… voordat hij rechtdoor rijdt op een kruispunt: auto’s die rechts afslaan, kunnen hem de pas afsnijden.

7. Opgelet voor onverwachte hindernissen

Een portier dat plots opengaat, een auto die uit een garage of parking komt gereden, … Het is snel gebeurd. Leer je kind altijd goed op te letten, zodat hij hindernissen tijdig kan ontwijken.

8. Wat met de boekentas?

Om goed in evenwicht te blijven, zet je de boekentas best op de bagagedrager of draag je ‘m op de rug. Laat je kinderen hun boekentas zeker niet meedragen met de hand!

9. Gsm’s verboden

Bellen met de gsm in de hand op de fiets is, net zoals voor alle bestuurders, verboden. Ook hoofdtelefoons leiden je kind af.

10. Te voet lukt ook

Als een verkeerssituatie te moeilijk of te stresserend is, leer je kind dan dat hij beter stopt. Hij kan een eindje met de fiets aan de hand verder stappen tot hij zich opnieuw veilig voelt in het verkeer.

Bron: BIVV, verkeeropschool.be

