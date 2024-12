Je familie beter leren kennen? Speel eens een vragenspel

Een gezellig familiefeest of een weekendje weg met het gezin of de familie? Dat is het ideale moment om elkaar (nog) beter te leren kennen. Tijdens een goed gesprek, of – beter nog – een uitnodigend vragenspel.

De meeste gezelschappen of families houden wel van een spelletje. Mag het eens iets anders zijn dan Monopoly of De Kolonisten van Catan? Dan is een vragenspel een waardig alternatief. Het is dรฉ ultieme manier om elkaar nรณg beter te leren kennen.

Een vragenspel: hoe begin je eraan?

Er zijn verschillende manieren om dingen te weten te komen over elkaar. Je kunt ter plekke dingen verzinnen of enkele vragen op kaartjes schrijven die de anderen om de beurt moeten beantwoorden. Wissel vragen af met korte opdrachtjes. Zo hou je het luchtig, terwijl je toch verbinding maakt met elkaar. Een waardevol offline moment met de mensen die dierbaar zijn voor jou.

Kies vragen waarmee je elkaar beter leert kennen of die een leuk gesprek op gang kunnen brengen. Enkele suggesties:

Geef twee tegenstellingen en laat de andere een verplichte keuze maken. Romantische film of thriller? Naar de camping of op cruise?

Wat is je favoriete … gerecht, vakantieland, sport, kledingstuk, โ€ฆ?

Serieuze vragen kunnen natuurlijk ook. Waar zie jij jezelf binnen tien jaar? Wat is het mooiste compliment dat je ooit kreeg? Wat is je beste en minst goede eigenschap?

Vragenspel voor de familie of het gezin: onze favorieten

Vind je het moeilijk om zelf vragen te verzinnen? Geen nood! Er bestaan heel wat leuke vragenspellen waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. Dit zijn onze favorieten:

Familiespel voor verrassende gesprekken – Axelle de Roy Familiespel voor verrassende gesprekken – Axelle de Roy € 15 – Bol. Een kaartspel dat je kunt spelen tijdens een gezellig familiefeest, maar net zo goed op een doordeweekse avond aan de keukentafel. Het spel staat garant voor mooie en bijzondere gesprekken, op een luchtige en speelse manier.ย Geschikt voor families en gezinnen, in welke vorm of samenstelling dan ook. Shop het hier.

Babbelbox Familie Babbelbox Familie € 14,95 – Standaard Boekhandel Deze box bevat 80 kaarten die aanzetten tot levendige gesprekken. Haal die herinneringen naar boven en leer elkaar nรณg beter kennen. Wat is het allerleukste in je leven op dit moment, waar ging je laatste droom over of wat is het grootste compliment dat je ooit van een familielid te horen kreeg? Shop het hier.

Vertellis Gezinseditie Vertellis Gezinseditie € 19,99 – Spelhuis Dit unieke vragenkaartspel is er eentje voor ouders en kinderen. Dankzij de interessante vragen komen jullie als gezin nog dichter bij elkaar. Shop het hier.

