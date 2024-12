Eenzaamheid bij ouderen: zo bezorg je hen een warm (einde)jaar

Met iedereen die je lief is aanschuiven aan de feesttafel, kerstliedjes zingen en cadeautjes uitwisselen: deze warme en gezellige momenten zijn helaas niet voor iedereen weggelegd. Vooral ouderen voelen zich tijdens de eindejaarsperiode wel eens eenzaam. Met deze tips van Gezond Leven zorg je ervoor dat ook zij zich betrokken voelen.

Sociale eenzaamheid

Eén op de drie alleenwonende 65-plussers voelt zich eenzaam (volgens Archives of Gerontology & Geriatry). Daarmee staat ons land op de vierde plaats in Europa wat betreft eenzaamheid bij senioren. Sinds de coronapandemie is de eenzaamheid bij deze groep trouwens alleen maar toegenomen. Dit kan onder andere verklaard worden door het verenigingsleven dat zich nauwelijks heeft hersteld en de digitalisering. Meer en meer fysieke winkels verdwijnen en er werd gesnoeid in het aanbod van De Lijn. Bovendien is er een blijvend tekort aan middelen in de thuiszorg. Deze zaken zorgen ervoor dat veel senioren geïsoleerd geraken en minder het huis verlaten, zeker wanneer ze niet zo mobiel meer zijn. In dit geval spreken we van sociale eenzaamheid.

Overvolle agenda’s

Daarnaast hebben we het met z’n allen steeds drukker en drukker. De overvolle agenda’s en de vele verplichtingen zorgen er vaak voor dat er minder ruimte is om op bezoek te gaan bij oma of opa. Ook een telefoontje wordt zeldzamer. Dit noemen we emotionele eenzaamheid: het missen van een diepe, hechte en intieme band. Deze afzondering kan grote gevolgen hebben op zowel fysiek als mentaal vlak: meer kans op hart- en vaatziekten, lagere levenskwaliteit, lagere levensverwachting, depressieve gevoelens en slaapproblemen. Hierover lees je meer op geluksdriehoek.be.

Hoe bezorg je ook ouderen een warm eindejaar?

De eindejaarsperiode is het uitgelezen moment om eenzaamheid te doorbreken. Een klein gebaar kan al een groot verschil maken:

1. Breng een bezoekje en maak tijd vrij

Eén van de meest waardevolle geschenken is tijd. Een kop koffie drinken, een kerstverhaal delen of samen kerstkoekjes bakken: het is om deze verbondenheid dat Kerstmis draait. Bel een oudere buur, familielid of kennis en vraag of je mag langskomen.

2. Nodig iemand uit voor jouw kerstdiner

Veel ouderen brengen de feestdagen alleen door. Een uitnodiging om samen te eten, zelfs al is het maar een eenvoudige maaltijd, geeft hen het gevoel dat ze erbij horen. Stel voor om hen thuis op te halen als dat nodig is, zodat vervoer geen obstakel is.

3. Organiseer een buurtactiviteit

Samen een kerstfilm kijken, een kerstliederenavond organiseren of een kerstmarkt in de buurt bezoeken, kan ouderen betrekken bij de feestvreugde. Nodig zoveel mogelijk buurtbewoners uit, zodat er een warme gemeenschap ontstaat.

4. Schrijf een persoonlijke kerstkaart

In een tijd waarin veel communicatie digitaal verloopt, kan een handgeschreven kerstkaart extra waardevol zijn. Schrijf een boodschap recht uit het hart en bezorg de kaart persoonlijk. Veel ouderen bewaren zulke kaarten als tastbare herinneringen aan een betekenisvolle gedachte.

5. Vraag om hulp bij kleine taken

Senioren voelen zich nogal eens nutteloos tijdens de feestdagen. Door hen te vragen om te helpen met bijvoorbeeld het versieren van de kerstboom, recepten te delen of samen een kerstdessert te maken, geef je hen het gevoel dat ze iets bijdragen.

6. Word vrijwilliger

Er zijn tal van organisaties die speciale kerstactiviteiten organiseren voor ouderen. Als vrijwilliger kun je een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door kerstmaaltijden te serveren, te helpen met activiteiten of gewoon een praatje te maken.

7. Geef een betekenisvol kerstgeschenk

Een gepersonaliseerd cadeau, zoals een fotoalbum, een warm deken of een mand met lekkernijen, kan een oudere een speciaal gevoel geven. Combineer dit met tijd samen doorbrengen. Ga bijvoorbeeld samen wandelen.

En wat met de rest van het jaar?

Eens het laatste restje kerstkalkoen is verorberd en het haardvuur gedoofd, verglijden senioren meestal weer snel in hun eenzaamheid. Toch kost het maar weinig moeite om hen ook doorheen het jaar zoveel mogelijk uit hun isolement te halen.

Probeer zo vaak als je kunt langs te gaan . Een drukke agenda? Spreek eventueel een rotatiesysteem af met je omgeving.

. Een drukke agenda? Spreek eventueel een rotatiesysteem af met je omgeving. Is het moeilijk om op bezoek te gaan? Maak dan even tijd voor een telefoontje .

. Alleenwonende 65-plussers hebben meer nood aan échte, diepe gesprekken . Probeer die dan ook aan te gaan en weg te blijven van oppervlakkige conversaties over koetjes en kalfjes.

. Probeer die dan ook aan te gaan en weg te blijven van oppervlakkige conversaties over koetjes en kalfjes. Bekijk samen met de oudere welke verenigingen er zijn in de buurt waar ze kunnen deelnemen aan activiteiten.

er zijn in de buurt waar ze kunnen deelnemen aan activiteiten. Er zijn ook heel wat lokale dienstcentra, misschien is er wel eentje in de omgeving van je naaste.

Benieuwd naar nog meer tips om iemand in jouw omgeving te helpen? Je vindt ze op geluksdriehoek.be.

