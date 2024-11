Je eicellen laten invriezen? Alles wat je wilt weten

Een kinderwens en (nog) niet de juiste partner gevonden of twijfel je nog of je überhaupt kinderen wilt? Vrouwen laten steeds vaker hun eicellen invriezen. Maar hoe werkt dat precies? En wanneer moet je dat doen? Al je vragen beantwoord.

Eicellen laten invriezen

Er zijn verschillende redenen om eicellen in te vriezen en te bewaren. Eicellen worden bijvoorbeeld ingevroren bij een ziekte of behandeling die de eicellen kan beschadigen.

Maar ook vrouwen die nog twijfelen aan hun kinderwens, kiezen er steeds vaker voor om eicellen te laten invriezen. Het wordt social freezing genoemd. Vrouwen zijn bijvoorbeeld nu nog niet klaar voor een kind of hebben de juiste partner nog niet gevonden, maar willen de mogelijkheid nog niet opgeven.

Ook vrouwen met een familiegeschiedenis van vervroegde menopauze of een aandoening die gepaard gaat met een verminderde eicelvoorraad (denk aan prematuur ovarieel falen) kunnen kiezen voor eicellen invriezen.

1. Eicellen invriezen: waar kan ik terecht?

Wil je je eicellen laten invriezen, dan kun je terecht in de ziekenhuizen met een eicelbank. In Vlaanderen kan dat in de volgende ziekenhuizen:

UZ Antwerpen

UZ Brussel

UZ Gent

UZ Leuven

Jan Palfijn Ziekenhuis Gent

Middelheim ziekenhuis Antwerpen

Ziekenhuis Oost-Limburg

AZ Sint Jan Brugge



2. Hoe start ik met mijn traject?

Maak een afspraak met een fertiliteitsarts in een van bovenstaande ziekenhuizen. Na een echografisch onderzoek en een bloedtest krijg je de nodige informatie van een fertiliteitsconsulent en wordt eventueel een behandeling opgestart.

3. Hoe werkt het precies?

Tijdens een cyclus komt er één eicel vrij, dat is te weinig voor het invriezen. Daarom worden je eierstokken hormonaal gestimuleerd. Dat gebeurt ongeveer twee weken lang door injecties die je thuis zelf kunt toedienen.

Als de eicellen rijp genoeg zijn, worden ze verzameld via eicelaspiratie, een lichte ingreep die meestal plaatsvindt onder lokale verdoving. De hoeveelheid eicellen verschilt van vrouw tot vrouw en per cylcus. Er wordt gemikt op een 10-tal eicellen. Die eicellen staan niet garant voor een succesvolle zwangerschap, de kans dat je zwanger raakt bedraagt per eicel zo’n 6 tot 9%. Daarom is vaak meer dan één stimulatie nodig.

Daarna worden jouw eicellen bewaard in een eicelbank.

4. Wat doen die hormonen met mijn lijf?

Omdat je eierstokken hormonaal gestimuleerd worden, kun je tijdelijk ongemak ervaren of een opgezette buik hebben.

De injectienaaldjes zijn klein – je kunt de injectie zelf toedienen – maar kunnen voor lokale reacties als pijn, zwelling of blauwe plekken, zorgen.

Daarnaast kun je door de hormonen tijdelijk hoofdpijn, opvliegers of stemmingswisselingen ervaren.

5. Hoe worden eicellen bewaard?

Eicellen worden enkel bewaard in ziekenhuizen met een licentie. Zo ben je zeker dat de opslag aan de hoge kwaliteitseisen voldoet. Een eicelbank voorziet minstens tien jaar bewaring. Na die wettelijke bewaartijd kun je jaarlijks verlengen tegen betaling.

6. Hoeveel kost het om eicellen in te vriezen?

Aan elke stap in het proces hangt een kost. De consultaties en onderzoeken vooraf zijn terugbetaald, maar je betaalt het remgeld. Ook de hormonenbehandeling en het wegnemen van eicellen komt met een kost. En ook aan het invriezen zelf en de bewaring van eicellen hangt een prijskaartje. De exacte prijs is afhankelijk van een aantal factoren.

De prijs voor de hormoonbehandeling van één cyclus ligt tussen 1500 en 2500 euro. Afhankelijk van hoeveel behandelingen je nodig hebt, kan de prijs aardig oplopen. De prijs voor het invriezen en de bewaring verschilt per ziekenhuis.

Vraag zeker tijdens je eerste gesprek naar het verwachte prijskaartje in het ziekenhuis.

7. Krijg ik een terugbetaling van mijn ziekenfonds?

Eicellen invriezen wordt slechts in uitzonderlijke gevallen terugbetaald: als je een kankerbehandeling ondergaat die je vruchtbaarheid aantast bijvoorbeeld. Kies je er om medische redenen voor om je eicellen te laten invriezen, vraag je arts dan zeker naar de mogelijkheden.

8. Tot welke leeftijd kun je eicellen invriezen?

Kies je voor eicellen invriezen omwille van gezondheidsredenen, dan kun je de leeftijd meestal niet kiezen. Bij social freezing wordt aangeraden om eicellen te laten invriezen rond de leeftijd van 35 jaar. De kwaliteit van je eicellen gaat rond die leeftijd immers sterk achteruit. Voor de kwaliteit geldt: hoe vroeger, hoe beter. Al moet je natuurlijk ook rekening houden met het kostenplaatje van enerzijds het invriezen en anderzijds de bewaring. Ook na je 35e kan het vaak nog, onderzoeken wijzen uit of je nog in aanmerking komt.

9. Wat met de eicellen die ik niet gebruik?

Wil je de ingevroren eicellen niet (meer) gebruiken, dan zijn er verschillende opties. Je kunt ze schenken aan de wetenschap voor verder onderzoek, je kunt ze laten vernietingen of je kunt ze (anoniem) doneren aan iemand die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat. Dat laatste is enkel omgelijk als je ingevroren eicellen aan de kwaliteitseisen voldoen.

