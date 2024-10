6 tips van de expert voor een gelukkige relatie op latere leeftijd

Ouder worden is iets waar je niet echt naar uitkijkt, omdat je bang bent voor eenzaamheid of gesukkel. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ook op liefdesvlak kan er veel moois gebeuren. Rika Ponnet, relatiedeskundige en seksuologe, geeft zes tips voor een gelukkige relatie op latere leeftijd.

Tips voor een gelukkige relatie op latere leeftijd

1. Leer elkaars onvolkomenheden te aanvaarden

Relatiedeskundige en seksuologe Rika Ponnet: “Koppels die al heel lang samen zijn, hebben als zestigplusser meestal hun relationele oorlogen gestreden. Als de issues onoverkomelijk waren, volgde wellicht een breuk. Maar in alle andere gevallen volgt het moment waarop je je neerlegt bij wat is. Koppels worden milder ten opzichte van elkaar.

Heel vaak hoor je: ‘We hebben onze moeilijkheden gehad, maar vonden op latere leeftijd een nieuw soort evenwicht. We hebben het goed samen, zijn blij met elkaar.’ Dat heet ‘relatietevredenheid’. En is vaak typisch voor die zestigplusperiode: er is meer tijd samen, minder stress en dat is voor sommigen een manier om elkaar terug te vinden.”

2. Koester je intieme relatie, op welke manier je die ook beleeft

“Met de leeftijd hebben veel koppels die al lang samen zijn, minder seks. Dat hoeft geen probleem te zijn. Intimiteit kan ook in knuffelen zitten, in samen slapen, in samen andere fijne dingen beleven en zeker ook in het zorgen voor elkaar.”

3. Ervaar hoe echte vrijheid voelt

“Op latere leeftijd voel je minder de behoefte om in het gareel te lopen, en begint er een periode van ‘minder moeten’. De behoefte om te voldoen aan wat de maatschappij voorschrijft, verdwijnt gedeeltelijk en je zegt al eens ‘foert’. Echt, geen middelvinger zo krachtig als die op latere leeftijd.”

Intimiteit kan ook in knuffelen zitten, in samen fijne dingen beleven. En ook in zorgen voor elkaar

4. Hou in je relatie (ook) voldoende afstand van elkaar

“Dat zijn wijze woorden van collega-relatietherapeuten Alfons Vansteenwegen en zijn vrouw Maureen Luyens. Vul je vrije tijd in met dingen die je samen doet én die je ook zonder elkaar doet. Als je dat al doet op jongere leeftijd, maakt het de overgang naar het gezamenlijke pensioen, het ineens samen thuiszitten, minder drastisch, en zorgt het voor minder ergernissen.”

5. Geef je levenservaring door

“Als zestigplusser sta je vaak milder in het leven, kun je makkelijker relativeren en ken je de kracht van humor. Je weet dat er onder de storm op zee de onverstoorbaarheid van het diepe water zit. En dat die woelige golven dus voorbijgaan.

Met andere woorden: waar dertigers iets als onoverkomelijk zien, kun jij geruststellen omdat je al veel uitdagende situaties in je leven toch weer goed zag komen. Die ervaring is uniek en waardevol om door te geven aan de jongere generaties – aan je kinderen en kleinkinderen, bijvoorbeeld.”

6. Laat los en aanvaard wat niet meer te veranderen is

“Kijk naar wat er wél nog allemaal mogelijk is. Door in je hoofd te versterken wat er allemaal goed loopt, voel je je ook beter. In je relatie, in je vrije tijd. Je kunt bijvoorbeeld nog altijd werk maken van je dromen, van die ene reis of van die ene hobby.”

