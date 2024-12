Deze feestdagen zonder alcohol? Daarom is het een goed idee!

De feestdagen zijn het uitgelezen moment om champagne te laten vloeien of wijntjes à volonté te drinken. Al is het een trend om minder te drinken of alcohol zelfs af te zweren. Na het recente ongeval van tv-presentator Tom Waes laaide de discussie over de plaats die alcohol heeft in onze maatschappij opnieuw hoog op. Zweer jij alcohol zelf ook graag (tijdelijk) af? Om deze redenen is het een goed idee.

Een beter mentaal welzijn, sterkere sportprestaties of een alcoholprobleem in de familie: de redenen zijn divers. Wij vroegen aan dokter Sigrid Sijthoff, auteur van het boek ‘Proost!’ waarom tijdelijk niet drinken een goed idee is.

Alcohol is een gif. Het verhoogt de kans op kanker en hart- en vaatziekten, maar is ook slecht voor je zelfvertrouwen en je relaties

Voornemen: feestdagen zonder alcohol

Hoe ongezond is alcohol?

“Alcohol is letterlijk een gif. Mensen horen het misschien niet graag, maar voor je gezondheid is alcohol niet aan te raden! Het verhoogt de kans op verschillende kankers, heeft een negatieve invloed op je nachtrust en is niet goed voor je mentale welbevinden. Wie veel drinkt, grijpt sneller naar ongezonde voeding en loopt daarmee meer risico op overgewicht, diabetes en dus ook hart- en vaatziekten.

Daarnaast hebben mensen die veel drinken vaak een lager zelfbeeld, meer stress en zijn ze sneller geïrriteerd en boos. Dat zorgt voor meer conflicten die je relaties niet ten goede komen. En goede relaties zijn natuurlijk essentieel om je goed in je vel te voelen. Ook voor je werk doet alcohol niets: je bent minder productief en minder gefocust.

Tenslotte loop je meer kans om een ongeval te veroorzaken of verslaafd te raken. En over die relaties gesproken: er is meer risico op partnergeweld onder invloed van alcohol.”

Waarom drinken we dan toch?

“Mensen vinden het belangrijk om bij de groep te horen: het feit dat zo goed als iedereen tijdens de feestdagen drinkt, maakt dat we zelf ook geneigd zijn om mee te doen. Bovendien kiest ons brein graag voor de kortetermijnvoordelen: ‘ik voel me net wat minder ongemakkelijk als ik drink’ of ‘mijn vrienden vinden het gezelliger’ dan voor de voordelen op lange termijn: meer focus, een betere gezondheid en een algemeen beter gevoel. Bovendien verdooft het onze emoties lichtjes. Laten we eerlijk zijn: het geeft een fijn gevoel.”

In je boek raad je aan om sterk te minderen met alcohol, niet om te stoppen?

“Voor je gezondheid is het beter om volledig te stoppen. Als je verslaafd bent, raad ik trouwens ook aan om alcohol volledig te bannen. Alcohol bannen, is een trend die ik kan toejuichen. Maar wil je af en toe een glas drinken, dan is het slim om dat bedachtzaam te doen. Weinig drinken, minder frequent drinken en (af en toe) een volledige stop inlassen. Wil je een goed voornemen? Doe dan mee aan ‘Dry January’ of ‘Tourneé Minérale’, inititiatieven waarbij je een maand geen alcohol drinkt of geef zelf het goede voorbeeld en drink tijdens de feestdagen niet.”

Niet drinken tijdens de feestdagen, hoe pakken we dat aan?

“Heel eenvoudig: stel je erop in en probeer je reptielenbrein – dat deel van je brein dat je aanzet om impulsief toch voor de kortetermijnvoordelen te gaan – te misleiden. Er zijn tegenwoordig heerlijke alcoholvrije alternatieven, laat je vrienden en familie weten dat je liever niet drinkt en eet op voorhand iets. Dat laatste klinkt misschien wat vreemd, maar vaak denken we dorst te hebben terwijl we eigenlijk honger hebben. Vind je het trouwens moeilijk om tussen de feestende mensen te zitten die wel drinken? Er is niets mis met wat vroeger vertrekken of je plaats aan tafel strategisch te kiezen zodat je bij andere niet-drinkers zit.”

Hoe ga je om met kritiek op je beslising om niet te drinken?

“Je kunt op voorhand een antwoord in je hoofd klaarhouden. Maar eigenlijk zou ik er niet te veel woorden aan vuil maken. ‘Ik heb besloten dit jaar geen alcohol te drinken’, is voldoende. Je merkt vanzelf of mensen interesse hebben, en dan kun je alsnog meer uitleg geven (en misschien zelfs overtuigen om mee te doen).”

