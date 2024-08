Waarom is foliumzuur belangrijk en hoe herken je een tekort?

Tijdens een zwangerschap slikken vrouwen een foliumzuursupplement, maar ook als je geen kind verwacht, kan een foliumzuurtekort vervelende gevolgen hebben. Wat doet foliumzuur voor je lichaam en hoe herken je een tekort?

Foliumzuur: waarom belangrijk?

Foliumzuur of vitamine B11 heb je nodig voor de groei en een goede werking van je lichaam. Tegelijkertijd draagt de vitamine bij aan de aanmaak van witte en rode bloedcellen.

Heb je een ernstig tekort aan foliumzuur, dan kan dat voor vermoeidheid, bloedarmoede, duizeligheid, een pijnlijke mond of darmstoornissen zorgen. Zeker niet onbelangrijk dus. Daarnaast zijn er ook andere gezondheidsproblemen die worden toegewezen aan een foliumzuurtekort: het gaat om hart- en vaatziekten, dikkedarmkanker, dementie en depressie, maar hiervoor is nog geen eenduidig wetenschappelijk bewijs.

Waarin vind je foliumzuur?

In principe heb je als volwassene (die niet zwanger is) genoeg aan 300 microgram per dag. Dat haal je gemakkelijk uit voeding. Foliumzuur vind je onder andere in groenten (vooral de groene soorten dan), volkorenproducten en brood en vlees en zuivel. Door gezond en gevarieerd te eten, krijg je normaal voldoende foliumzuur binnen.

Hoe ontdek je een tekort?

De arts ontdekt een tekort via een bloedafname. Aanpassingen in je voedingspatroon en supplementen helpen.

Wat zijn oorzaken van een foliumzuurtekort?

Oorzaken zijn onder andere een onevenwichtig voedingspatroon of bepaalde darmziekten waardoor foliumzuur niet door de darm wordt opgenomen. Ook medicijnen voor onder andere epilepsie of reuma kunnen zorgen dat je te maken krijgt met een foliumzuurtekort.

Waarom foliumzuur slikken als je zwanger bent?

Heb je een kinderwens of ben je zwanger, dan word je aangeraden om foliumzuursupplementen te nemen. Foliumzuur draagt bij aan de vorming van het zenuwstelsel dat vanaf de eerste dag na de bevruchting wordt aangelegd. Bovendien verklein je de kans op een open ruggetje of scepsis bij het kind. En ook het risico op vroeggeboorte zou verminderen als je foliumzuur slikt.

Bronnen: Voedingscentrum Nederland, IVG Nederland,

Meer over gezondheid:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!