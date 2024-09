Huisstofmijt: 10 tips om je allergie onder controle te houden

Wist je dat 1 op 10 mensen allergisch is voor huisstofmijt? Bij kinderen is dat zelfs nog meer! Hou die vervelende allergie onder controle met deze tips.

Een klein, maar vervelend beestje

Huisstofmijten zijn minuscule, spinachtige beestjes die zo klein zijn dat je ze niet met het blote oog kunt zien. Ze zijn wel talrijk aanwezig in je huis: ze vertoeven graag in stofdeeltjes van huisstof, tapijten, beddengoed, gordijnen en meubelbekleding. Die stofdeeltjes zweven ook in de lucht, vooral op plaatsen waar slecht wordt schoongemaakt en weinig verlucht wordt. De huisstofmijt komt in vrijwel ieder huis voor, en dat het hele jaar door.

Naast stof, houden huisstofmijten van vocht (een relatieve vochtigheid vanaf 55%) en warme temperaturen (15°C – 35°C). Ze voeden zich voornamelijk met huidschilfers, maar ook met pollen, schimmels, plantenvezels en dierenharen.

Allergisch aan de huisstofmijt

De huisstofmijt is een belangrijke opwekker van allergieën. En hoewel je niet allergisch kunt zijn aan het beestje zelf, kun je dat wél zijn aan zijn uitwerpselen. Het darmkanaal van de mijt maakt immers bestanddelen aan waar je typische allergieklachten van kunt ervaren als je ze inademt. Denk maar aan…

kriebelhoest

vaak niezen

een verstopte of lopende neus

astma

eczeem

hoofdpijn

benauwdheid

vermoeidheid

jeukende, branderige, tranende en rode ogen

Huisstofmijt beperken: 10 tips

Gelukkig zijn er enkele dingen je die kunt doen om huisstofmijt te beperken. Zeker als je last hebt van een allergie, kun je deze 10 dingen proberen:

Verlucht je huis elke dag. Dat doe je het best door je raam minstens tien minuten open te zetten. Leg je bed open en laat het licht binnen, want de huisstofmijt houdt niet van licht. Kies bovendien liever voor een bed met lattenbodem: op die manier wordt je matras beter verlucht. Een boxspring is dus een minder goed idee. Was je lakens wekelijks op 60 graden. Doe dat zo’n drie tot vier keer per jaar ook met je donsdekens en kussens. Klop ze in tussentijd regelmatig buiten uit. Kies voor synthetische materialen voor je matras of kussen: die drogen sneller dan de varianten uit natuurlijke materialen. Voorzie eventueel een speciale antiallergische hoes voor je matras en kussen(s) waar de huisstofmijt niet doorheen kan. Zorg dat je slaapkamer een constante temperatuur heeft van ongeveer achttien graden. Huisstofmijt gedijt het best boven de 20 graden. Laat liever geen kleren rondslingeren in de slaapkamer, maar gooi ze meteen in de wasmand. Kleed je niet om in de slaapkamer om stof te vermijden. Poets grondig om huisstofmijt te verwijderen: dweil wekelijks, neem het stof af met een vochtige doek en gebruik een stofzuiger met HEPA-filter. Die zorgt ervoor dat de stoffen waarvoor je allergisch bent niet opnieuw de lucht ingeblazen worden. Geef extra aandacht aan stofhaarden als droogbloemen, pluche knuffels, boeken en kamerplanten. Bestrijd vocht: de huisstofmijt is namelijk in z’n nopjes op warme, vochtige plaatsen. Stel de verwarming goed in en behandel vochtproblemen. Laat de was buiten drogen, plaats liever geen luchtbevochtigers en hou verbindingsdeuren met badkamers gesloten. Gebruik een speciaal anti-huisstofmijtmiddel. Er bestaan tegenwoordig natuurlijke sprays waar geen agressieve chemische bestanddelen in zitten.

Bron: Vlaams Instituut Gezond Leven

