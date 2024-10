Dit was de Libelle Menopauze Dag op 29 september!

De menopauze is meer dan opvliegers, moodswings en nachtzweet. Op onze eerste Libelle Menopauze Dag zetten we de puntjes op de ‘i’ en ontdekten we samen met tal van experts en enkele bekende gezichten hoe je deze fase in je leven kunt omarmen en zelfs veroveren! Het werd een dag vol inspiratie, interessante ontmoetingen en een dosis humor.

Positief door de overgang? We gingen er samen voor!

Op zondag 29 september gingen de deuren van het congrescentrum Lamot in Mechelen wijd open voor onze allereerste Libelle Menopauze Dag. Samen met experts en enkele bekende gezichten inspireerden we heel wat vrouwen om deze nieuwe fase met open armen te ontvangen: met praktische tips, inspirerende verhalen, wetenschappelijk onderbouwde inzichten en een vleugje humor.

Tijdens de Libelle Menopauze Dag dompelden 500 vrouwen zich in een warm bad van steun, begrip en inspiratie. Want je kon er terecht met vragen over de (peri)menopauze, twijfels over je gezondheidskwaaltjes of gewoon voor een luisterend oor. Deze mooie dag werd georganiseerd met de warme steun van Theramex.

Zo leuk was de Libelle Menopauze Dag

De Libelle Menopauze Dag liet verschillende sessies op je af, zodat je zelf een programma kon samen te stellen:

1. Wat is de (peri)menopauze en wat kan helpen?

Naar aanleiding van de resultaten van onze grote Menopauze-enquête gingen prof. dr. Depypere en Libelle-redactrice Birte in gesprek over de symptomen die veel vrouwen ervaren tijdens de (peri)menopauze of overgang. Waar komen ze vandaan en wat kan helpen als je het erg moeilijk hebt?

2. Toffe stijl- en figuurtips van Mayerline Brussels

De (peri)menopauze verandert je figuur. Tot wel 30% van de vrouwen kampt met gewichtsproblemen en worstelt met dat veranderende lichaam. Het Belgisch modemerk Mayerline weet als de beste hoe daarmee om te gaan. Met een inspirerende modeshow bracht het stijl- en figuurtips en toonde het dat die extra kilo’s geen belemmering hoeven te zijn om je eigentijds en flatterend te kleden.

3. Wat zijn feiten en fabels?

De experts van Helan Onafhankelijk Ziekenfonds zijn blij dat er al meer over de menopauze gesproken wordt. Eindelijk. En dat gesprek wilden ze graag op gang houden. Want te veel vrouwen lijden onder de overgang, en krijgen niet de zorg die ze verdienen. Dat kan anders, en beter. Wat weet jij over de menopauze? En wat kun je doen? Er circuleren heel wat zogezegde waarheden. In deze sessie maakte het Helans expertenpanel komaf met alle feiten en fabels over de (peri)menopauze.

4. Een gezond en energiek leven

Tijdens de (peri)menopauze ondergaat je lichaam heel wat veranderingen: je oestrogeengehalte neemt af, wat ervoor zorgt dat je bot- en spiermassa verliest, ook blijven de kilo’s makkelijker plakken. Sandra Bekkari gaf onze deelnemers advies en lekkere kooktips om je lichaam meer in balans te brengen.

5. Hoe hou je je relatie fijn?

De overgang kan je relatie flink op de proef stellen. Als vrouw kun je tijdens die levensfase geconfronteerd worden met allerlei lichamelijke veranderingen en ongemakken, zoals opvliegers en vaginale droogte. Ook op mentaal vlak kunnen het moeilijke jaren zijn, met stemmingswisselingen, angsten en negatieve gedachten. In deze interactieve sessie ging seksuoloog en relatietherapeute Barbara Van Esbroeck met de deelnemers in gesprek over deze lichamelijke en mentale ongemakken.

6. Stralend door deze fase

Menopauzeconsulente Leen Steyaert vertelde ons in deze sessie hoe je door een gezonde levensstijl en met natuurlijke middelen de ongemakken kunt vermijden of beperken. Maar ze benadrukte ook dat de menopauzejaren nieuwe inzichten geven, die een boeiende nieuwe tijd inluiden. Samen gingen we dieper in op manieren om de klachten tot een minimum te beperken en doeltreffende oefeningen die je dagelijks kunt doen om je energie te laten stromen.

7. De Menopauzemonoloog bis met An Nelissen

Het was gieren en brullen met comedy-pionier An Nelissen. Want zij bracht een stukje uit haar nieuwste show ‘OK Boomer, de menopauzemonoloog bis’. Een ideale afsluiter met een knipoog!

En dat was nog lang niet alles…

Tussendoor was er tijd voor een buffet aan lekkere hapjes en drankjes. En op de standen van onze partners kon je terecht voor tips, inspiratie en goodies! Onze lezeressen gingen met een warm hart naar huis, én met een Libelle goodiebag!

Herbeleef de Libelle Menopauze Dag

