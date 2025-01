Wat als je beste vrienden scheiden? Onze expert geeft tips

Beste vrienden die scheiden, dat is niet makkelijk. Jullie gingen met z’n vieren op reis, deelden lief en leed. En dan besluiten dat bevriend koppel om een punt achter hun relatie te zetten. Dat betekent niet alleen het einde van hun relatie, maar ook het einde van de vriendschap die je zo koesterde. Deze tips van relatietherapeut Maroeska De Sutter helpen je om de klap te verwerken.

1. Stel je eigen grenzen

Het is niet vreemd dat jij ook lijdt onder de scheiding van je beste vrienden, dat je het moeilijk hebt met wat er allemaal gebeurt. Durf ook op tijd aangeven dat het je te veel wordt als je naar jouw gevoel te hard wordt betrokken bij hun breuk.

2. Praten helpt

Praat met je vrienden over wat jij voelt, en vraag hen ook naar hun gevoelens. Vaak verwachten je vrienden niet eens zoveel van je en vergaloppeer je je omdat je hen wilt helpen.

3. Durf ook afstand te nemen

Soms is het allemaal te heftig en te moeilijk. Durf dan ook even tijd voor jezelf te nemen. Vertel heel duidelijk dat je niet boos bent, maar dat je tijd nodig hebt om de dingen op een rijtje te zetten.

4. Blijf trouw aan jezelf

Soms word je meegesleept door je emoties van je vriendin of vriend, want scheiden is altijd lijden. Een beetje afstand is in dat geval toch geen slecht idee. Je vrienden scheiden, jij hoeft niet met hen mee te scheiden. Laat je dus niet mee naar beneden halen, en geef op tijd aan wanneer het te veel wordt voor je.

