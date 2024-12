Maagproblemen? Dan eet je best dit

Maagproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben: van stress, tot indigestie of een virusje. Heel vervelend. We grijpen dan snel naar medicatie om erger te voorkomen, maar wist je dat je je maag ook kunt kalmeren met (de juiste) voedingsmiddelen?

Maagproblemen na het eten? Dit zijn de oorzaken

Heb je regelmatig last van je maag na het eten? Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

je eet te veel

je eet te pittig

je eet te vet

Probeer in die gevallen dus gevarieerder te eten en laat altijd nog wat ruimte over. Je zult merken dat je dan geen buikpijn meer hebt na het eten.

‘Verborgen’ triggers

Het is algemeen geweten dat je bij maagproblemen een aantal zaken best vermijdt, zoals zuivel, suiker, vet en alcohol. Maar ook de synthetische suikers (meestal aangeduid met termen die eindigen op ‘-ol’, zoals sorbitol) in verwerkt voedsel kunnen maagproblemen triggeren.

En niet eten is geen oplossing, want dat verergert het misselijkheidsgevoel alleen maar. Maar wat eet je dan best wรฉl?

Deze voedingsmiddelen stabiliseren je maag

Wil je maagproblemen verminderen/voorkomen? Eet dan dit:

Bananen : ze verteren makkelijk en bevatten vitamine B6, wat een opgeblazen gevoel vermindert.

: ze verteren makkelijk en bevatten vitamine B6, wat een opgeblazen gevoel vermindert. Wit geroosterd brood : af en toe knabbelen op wat wit geroosterd brood of crackers houdt je vertering op gang zonder het te belasten. Wat dan ook weer je stoelgang ten goede komt.

: af en toe knabbelen op wat wit geroosterd brood of crackers houdt je vertering op gang zonder het te belasten. Wat dan ook weer je stoelgang ten goede komt. Eieren : een gezonde vorm van proteรฏnen.

: een gezonde vorm van proteรฏnen. Havermout : dit bevat veel oplosbare vezels en voorziet je vertering van voldoende vocht, wat nodig is om de voeding binnen je lichaam te transporteren.

: dit bevat veel oplosbare vezels en voorziet je vertering van voldoende vocht, wat nodig is om de voeding binnen je lichaam te transporteren. Tomaten : probiotica in zijn puurste vorm. Ze geven je darmen een boost en voorkomen er ontstekingen.

: probiotica in zijn puurste vorm. Ze geven je darmen een boost en voorkomen er ontstekingen. Zoete aardappelen: rijk aan calcium en magnesium, wat een opgeblazen buik vermindert.

Belangrijk: heb je aanhoudende maagproblemen? Raadpleeg dan zeker een arts, want dan kunnen er andere oorzaken aan de basis liggen.

Bron: goodhousekeeping.com

Meer weten over maagproblemen?

