Kerstbuche of kerststronk: 10 heerlijke recepten

Hou je van traditie? Dan mag een kerstbuche of kerststronk niet op je feesttafel ontbreken! Tien heerlijke recepten én een woordje uitleg over deze lekkere gewoonte.

Vanwaar komt de traditie van de kerststronk?

Kerstbûche of kerststronk is een traditioneel gebak dat in België, Frankrijk en nog wat andere landen geserveerd wordt met Kerstmis.

Het is een gebak in de vorm van een boomstronk – de ene keer al duidelijker zichtbaar dan de andere keer – en dat meestal uit een rolbiscuit bestaat, gevuld met boterroom, confituur of ander lekkers. De buitenkant wordt vaak ook afgewerkt met boterroom en versierd zoals de schors van een boom.

Het gebak verwijst naar de boomstronk die eeuwen geleden als heidens gebruik in elke familie tijdens de winterzonnewende – de kortste nacht van het jaar, op 21 december – werd opgestookt om geluk te brengen in het nieuwe jaar. Hoe langer de stronk brandde, hoe meer geluk. Vrij vertaald naar nu: hoe lekkerder de buche, hoe gelukkiger we zijn!

Aan de slag

Deze heerlijke kerstbuches maak je allemaal met hetzelfde basisrecept voor een biscuit. Alleen de afwerking verschilt.

Verwarm de oven voor op 220°C. Klop 5 eieren met 150 g fijne kristalsuiker in de keukenrobot of met de mixer witschuimig, tot de suikerkorrels opgelost zijn. Roer er 2 el melk door.

Zeef 150 g zelfrijzende bloem en spatel ze voorzichtig door het eimengsel. Strijk het deeg uit op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak 7 à 10 minuten in de oven. Laat afkoelen.

en spatel ze voorzichtig door het eimengsel. Strijk het deeg uit op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak 7 à 10 minuten in de oven. Laat afkoelen. Strooi wat suiker op de biscuit. Leg er een theedoek bovenop en leg daar een grote snijplank of bakplaat op. Draai voorzichtig om, haal het bakpapier weg en rol je biscuit op. Laat afkoelen.

op de biscuit. Leg er een theedoek bovenop en leg daar een grote snijplank of bakplaat op. Draai voorzichtig om, haal het bakpapier weg en rol je biscuit op. Laat afkoelen. Rol de biscuit weer open en werk je kerstbuche verder af volgens het gekozen recept.

De lekkerste kerstbuche maak je zelf:

Achter de schermen bij de kerstbakker:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ontdek meer kerstplezier:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!