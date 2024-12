Desserts in een glaasje: 15 zalig zoete desserts

Iedereen houdt van heerlijke desserts in een glaasje. Gelukkig zijn er nu veel recepten voor zoetigheden in kleine glaasjes, potjes of houdertjes. Zo kun je er nog langer van genieten. Laat je creatief gaan bij de afwerking en smullen maar!

Leuke extraatjes voor desserts in een glaasje

Wil je desserts in een glaasje, maar heb je geen speciale glaasjes in huis? Gebruik dan kleine confituurpotjes, bloempotjes, kaarshouders of kleine glazen in allerlei soorten vormen en kleuren, met of zonder dekseltje.

Werk af met een lintje of touwtje . Het oogt heel leuk en je kunt er eventueel een kaartje met een naam of boodschap aanhangen.

Werk altijd af met wat slagroom, koekjes, nootjes, chocoladeschilfers of snoepjes. Zo is je dessert helemaal compleet.

Desserts in een glaasje

Een glaasje is altijd leuk, omdat je de kleurrijke lagen in je dessert dan goed kunt onderscheiden!

Deze glaasjes al geprobeerd?



