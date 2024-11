Een leuk kerstcadeautje voor jezelf of iemand anders? Deze schattige kerstsokken! Budgetvriendelijk en op-en-top gezellig.

Ho, ho, hopen vrolijke kerstsokken

Zeg nu zelf… wie wordt er niet vrolijk van schattige peperkoekenmannetjes of een rendier met een kerstmuts? Met vrolijke sokken aan je voeten geraak je zo in kerstsfeer. Wij selecteerden onze favoriete exemplaren onder de kleine en fijne prijs van 10 euro. Leuk om jezelf of iemand anders een plezier mee te doen!

Have a very merry X-mas Have a very merry X-mas € 1,99 – Zeeman Shop het hier.

Schattige kerstbomen Schattige kerstbomen € 5,59 – HEMA Shop het hier.

Peperkoekenmannetjes Peperkoekenmannetjes € 14,99 (drie paar) – Hunkemöller Shop het hier.

Stoere kerstbomen Stoere kerstbomen € 5 – WE Fashion Shop het hier.

Setje van 5 Setje van 5 € 9,99 (drie paar) – H&M Shop het hier.

Oh deer! Oh deer! € 6 (twee paar) – Kiabi Shop het hier.

Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town € 5,59 – HEMA Shop het hier.

Fluffy hondjes Fluffy hondjes € 9,99 (twee paar) – H&M Shop het hier.

Een set met een strikje rond Een set met een strikje rond € 6 (drie paar) – sOxi bij Veritas Shop het hier.

Antislipsokken Antislipsokken € 9,99 – C&A Shop het hier.

